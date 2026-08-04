कांग्रेस ने अपने फायदे के लिए हमेशा गरीबों और पिछड़े वर्गों का किया इस्तेमाल: नायब सिंह सैनी

चंडीगढ़, 4 अगस्त (आईएएनएस)। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस ने हमेशा वोट-बैंक की राजनीति की है और गरीबों, पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों का इस्तेमाल सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए किया है।

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पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का जिक्र करते हुए सैनी ने कहा कि जो नेता मुश्किल समय में पंजाब कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़ा रहा, उसे अब उसकी अपनी ही पार्टी दरकिनार कर रही है। एक तरह से कांग्रेस ने दलितों और समाज के अन्य वंचित वर्गों का अपमान किया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

नीट पेपर लीक मामले पर एक सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि केंद्र सरकार ने निर्णायक कार्रवाई की है, जबकि कांग्रेस और 'इंडिया' ब्लॉक ने इस मुद्दे पर युवाओं को लगातार गुमराह करने की कोशिश की है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पूरा जीवन समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया है और देश की सेवा में लगातार काम कर रहे हैं, जिसमें देश के युवाओं के भविष्य की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

उन्होंने कहा कि केंद्र ने पेपर लीक मामलों से निपटने के लिए कड़े कानून बनाए हैं। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की है और भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा, "किसी को भी युवाओं की उम्मीदों और भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है। पीएम मोदी ने इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लिया और यह स्पष्ट कर दिया कि देश के युवाओं के भविष्य को खतरे में डालने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

उन्होंने कहा कि आज की पीढ़ी ने कांग्रेस सरकार के समय के हालात नहीं देखे हैं। उन्होंने कहा, "भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की कमी थी और उम्मीदवारों को अक्सर परीक्षा देने के लिए बसों की छतों पर यात्रा करनी पड़ती थी। यहां तक ​​कि जब प्रश्न पत्र लीक होते थे, तो शायद ही कोई जवाबदेही तय होती थी और युवा उम्मीदवारों को ही इसके नतीजे भुगतने पड़ते थे।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में सालों तक युवाओं के भविष्य को नजरअंदाज किया है। देश की जनता अब कांग्रेस और 'इंडिया' ब्लॉक की राजनीति को समझ गई है और अब उनके बहकावे में नहीं आएगी।

पेपर लीक की निंदा करने वाले पंजाब विधानसभा के प्रस्ताव पर एक सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने सवाल किया कि क्या पंजाब सरकार ने राज्य में हाल ही में हुई फार्मेसी परीक्षा का पेपर लीक होने पर भी ऐसा ही कोई प्रस्ताव अपनाया था।

पंजाब में हाल ही में घोषित भर्ती परीक्षा के नतीजों का जिक्र करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि कई सफल उम्मीदवारों के नामों ने ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर राज्य के युवाओं की चिंताओं को उजागर किया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप) को भर्ती परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर युवाओं को जवाब देना चाहिए।

'आप' नेता मनीष सिसोदिया के उस पुराने बयान को याद करते हुए कि अगर राज्य में पेपर लीक हुआ तो पंजाब के शिक्षा मंत्री (हरजोत सिंह बैंस) इस्तीफा दे देंगे, हरियाणा के सीएम ने इस पर कहा कि हाल की घटनाओं पर चुप्पी ने पार्टी की कथनी और करनी के अंतर को साफ तौर पर उजागर कर दिया है।

--आईएएनएस

एससीएच/वीसी