कांग्रेस की ‘हिटलर और आपातकाल वाली मानसिकता’ एक बार फिर खुलकर सामने आईः किशन रेड्डी

हैदराबाद, 7 जून (आईएएनएस)। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने राजनीतिक अक्षमता का एक अजीबोगरीब उदाहरण पेश करते हुए स्वीकार किया कि उन्होंने जर्मन तानाशाह एडॉल्फ हिटलर से प्रेरणा लेकर कुख्यात हैदराबाद आपदा प्रतिक्रिया एवं संपत्ति संरक्षण एजेंसी (हाइड्रा) का गठन किया था। यह चौंकाने वाला खुलासा उन्होंने शनिवार को बेंगलुरु में आयोजित 'द हिंदूज़ हडल: इंडिया इन डायलॉग' नामक कार्यक्रम में भाग लेते हुए किया। रेवंत रेड्डी के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने पलटवार करते हुए रेवंत रेड्डी से माफी मांगने की बात कही है।

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केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने तेलांगना के मुख्यमंत्री का वीडियो शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, "कांग्रेस की खतरनाक ‘हिटलर और आपातकाल वाली मानसिकता’ एक बार फिर खुलकर सामने आई। रेवंत रेड्डी खुलेआम शेखी बघार रहे हैं कि हिटलर ने उन्हें हाइड्रा बनाने के लिए प्रेरित किया।

वह हैदराबाद में अपने द्वारा किए गए विध्वंसों की तुलना ईरान और इजराइल जैसे युद्धग्रस्त देशों में किए गए विध्वंसों से कर रहे हैं, जो उनके नेता राहुल गांधी की भाषा की प्रतिध्वनि है। आपातकाल से लेकर हिटलर तक - कांग्रेस ने हमेशा जनता की आवाज़ दबाई है। रेवंत रेड्डी को शर्म से अपना सिर झुकाना चाहिए और तेलंगाना की जनता से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए।"

इसके पहले ने 17 मई को केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने तेलंगाना की कांग्रेस सरकार पर किसानों से धान खरीद में देरी करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि धान खरीद के लिए जरूरी हर पैसा केंद्र सरकार दे रही है। ऐसे में राज्य सरकार पर एक रुपए का भी बोझ नहीं पड़ता। जब केंद्र सरकार ही बोरे, परिवहन, भुगतान के लिए कर्ज, उस कर्ज का ब्याज और गोदाम किराए तक का खर्च उठा रही है, तो राज्य सरकार को बताना चाहिए कि खरीद प्रक्रिया में देरी क्यों हो रही है।

किशन रेड्डी ने कहा था, केंद्र सरकार किसानों को 45 किलो यूरिया की एक बोरी सिर्फ 242 रुपए में दे रही है, जबकि इसकी वास्तविक लागत 2,500 रुपए है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उर्वरकों की कीमत बढ़ने के बावजूद केंद्र सरकार ने किसानों के हित में कई वर्षों से यूरिया की कीमत में एक रुपये की भी बढ़ोतरी नहीं की है।

--आईएएनएस

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