कांग्रेस का छात्रों से प्यार 'पूतना मौसी' जैसा : आशीष शेलार

मुंबई, 11 अगस्त (आईएएनएस)। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आशीष शेलार ने मंगलवार को झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) पेपर लीक और रोजगार की मांग को लेकर रांची में शांतिपूर्ण विरोध कर रहे छात्रों पर हुए बर्बर हमले की निंदा की। उन्होंने पूछा कि हमले का आदेश किसने दिया; क्या लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अब यह सवाल उठाने, किसी के इस्तीफे की मांग करने या खुद इस्तीफा देने की हिम्मत दिखाएंगे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के छात्रों के प्रति प्यार को 'पूतना मौसी' वाला बताया।

शेलार ने कहा कि रांची में हो रहे विरोध-प्रदर्शन को नजरअंदाज करके जंतर-मंतर पर हो रहे प्रदर्शनों पर ध्यान देना विपक्ष के दोहरेपन को उजागर करता है।

उन्होंने बताया कि रांची में छात्र शांतिपूर्वक, धैर्य और अनुशासन के साथ विरोध कर रहे थे और उन्होंने कोई अभद्र भाषा इस्तेमाल नहीं की थी। फिर भी, उनके रास्ते में कंटीले तार लगाए गए, आंसू गैस छोड़ी गई और उन पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया।

उन्होंने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि इसकी जितनी भी निंदा की जाए, कम है।

उन्होंने सवाल किया, "यह सरकार सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा की नहीं है। राहुल गांधी 16 विधायकों और चार मंत्रियों के साथ इस सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। तो, अब राहुल गांधी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या रुख अपनाएंगे? क्या विपक्ष ने इस मामले पर अपने कान बंद कर लिए हैं?"

शेलार ने राहुल गांधी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए और कहा कि उन्होंने दिल्ली में तो झूठी सहानुभूति दिखाई, लेकिन झारखंड में छात्रों के आंसू पोंछने नहीं गए।

उन्होंने यह भी पूछा कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे क्यों चुप हैं और क्या कांग्रेस इस हिंसा के विरोध में झारखंड में सत्ताधारी गठबंधन से बाहर निकलेगी।

उन्होंने कहा कि छात्रों के प्रति विपक्ष की चिंता दिखावटी है और इसे 'पूतना मौसी का प्यार' करार दिया। उनके अनुसार, विपक्ष को छात्रों के भविष्य की कोई वास्तविक चिंता नहीं है और वे केवल अपनी सुविधा की राजनीति में रुचि रखते हैं।

शेलार ने कहा कि भाजपा झारखंड के युवाओं और छात्रों के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने मांग की कि राहुल गांधी और कांग्रेस अपने दोहरे रवैये के लिए देश के युवाओं से बिना शर्त माफी मांगें।

उन्होंने आगे कहा कि संसद लोगों की समस्याओं पर चर्चा करने और समाधान खोजने की जगह है, लेकिन विपक्ष झूठे बयान देकर और गलत जानकारी फैलाकर कार्यवाही में बाधा डाल रहा है।

शेलार ने कहा, "केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए संसद में मौजूद रहेंगे। उनसे सच सुनने के लिए तैयार रहें। भागें नहीं; कायरतापूर्ण व्यवहार न करें।"

--आईएएनएस

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