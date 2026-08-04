कांग्रेस का आरोप, जवाब से बच रही सरकार इसलिए नहीं चल पा रही संसद

नई दिल्ली, 4 अगस्त (आईएएनएस)। संसद के मानसून सत्र के दौरान मंगलवार को कांग्रेस सांसदों ने राम मंदिर चढ़ावा मामले में हेराफेरी, संसद में चर्चा की मांग, उत्तर प्रदेश के मदरसा विवाद मुद्दों पर एनडीए सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार जवाब नहीं देना चाहती है, इसीलिए सदन नहीं चल पा रहा है।

Read More

राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा समेत विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष का आरोप है कि इस मामले में पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए और सरकार को आरोपों पर जवाब देना चाहिए।

बांकीपुर और दतिया उपचुनाव के परिणामों पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि जनता अब भाजपा से थक चुकी है और देश की परिस्थितियों को समझ रही है। इन चुनाव परिणामों को विपक्ष के लिए सकारात्मक शुरुआत बताते हुए कहा कि आने वाले समय में जनता का रुझान और स्पष्ट होगा।

कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने हालिया बांकीपुर और दतिया उपचुनाव के नतीजों पर कहा कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट संदेश दिया है। उनके अनुसार मतदाताओं ने संकेत दिया है कि वे बदलाव चाहते हैं और आने वाले समय में राष्ट्रीय राजनीति पर इसका असर दिखाई देगा।

उत्तर प्रदेश के मदरसा विवाद पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि देश की आजादी की लड़ाई में मदरसों और उलेमाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनका कहना था कि इतिहास को तोड़-मरोड़कर पेश नहीं किया जाना चाहिए और स्वतंत्रता संग्राम में दिए गए बलिदानों का सम्मान किया जाना चाहिए।

कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने पहलवानों से जुड़े यौन उत्पीड़न मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि न्याय की लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि यदि पीड़ित पक्ष उच्च न्यायालय का रुख करता है तो कांग्रेस उनके साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को महिलाओं की सुरक्षा और न्याय से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय बताया।

संसद की कार्यवाही बाधित होने के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा कि देश को एक सुचारू रूप से चलने वाली संसद की आवश्यकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष जिन मुद्दों को उठा रहा है, वे महत्वपूर्ण और जनहित से जुड़े हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर विचार करने के बजाय कठोर रवैया अपना रही है।

उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों के दौरान बल प्रयोग के मामलों में जवाबदेही तय होनी चाहिए और सरकार को विपक्ष की चिंताओं पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

बांकीपुर उपचुनाव के परिणामों पर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा कि यह नतीजा काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि इस सीट को लंबे समय से भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता था।

उन्होंने कहा कि पिछले दो दशकों से यह सीट भाजपा के प्रभाव में रही, लेकिन इस बार मतदाताओं ने बदलाव का फैसला किया है। उन्होंने इसे जनता के बदलते राजनीतिक रुख का संकेत बताया।

तारिक अनवर ने संसद की कार्यवाही को लेकर भी चिंता व्यक्त की। उनका कहना था कि सरकार महत्वपूर्ण और जटिल राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार नहीं दिख रही है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है और यदि विपक्ष को अपनी बात रखने का अवसर नहीं मिलेगा तो संसद की प्रभावशीलता प्रभावित होगी।

--आईएएनएस

एसएके/वीसी