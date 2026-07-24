'कांग्रेस हताशा में कर रही पत्थरबाजी, लोकतंत्र में विरोध गरिमा के साथ होना चाहिए' : सीएम विष्णुदेव साय

रायपुर, 24 जुलाई (आईएएनएस)। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि लगातार चुनावी हार से कांग्रेस पार्टी पूरी तरह हताश हो गई है।

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रायपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री साय ने कहा, "लोकतंत्र में सभी को विरोध और हड़ताल करने का अधिकार है। कांग्रेस लगातार हार से इतनी निराश हो चुकी है कि अब वह कश्मीर जैसी पत्थरबाजी का रास्ता अपना रही है। यह उनकी हताशा को दिखाता है। लोकतंत्र में विरोध हमेशा गरिमा और अनुशासन के साथ होना चाहिए।"

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पेपर लीक मामले पर जारी वीडियो संदेश का भी स्वागत किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस गंभीर मुद्दे को पूरी गंभीरता से लिया है और भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए ठोस कदम उठा रहे हैं।

उन्होंने कहा, "मैं प्रधानमंत्री का दिल से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने पेपर लीक के मुद्दे को गंभीरता से लिया है और इसे रोकने के लिए मजबूत कदम उठा रहे हैं। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं।"

दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार देर रात एक वीडियो संदेश जारी कर देश के युवाओं और आम लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार पेपर लीक के मामलों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि इससे जुड़े नए कानून का मसौदा शुक्रवार को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पेश किया जाएगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रस्तावित मसौदे में फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए त्वरित सुनवाई और दोषियों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि कैबिनेट सहयोगियों के सुझावों के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। साथ ही, सोमवार से शुरू हो रहे संसद के दूसरे सप्ताह में इस विधेयक को जल्द से जल्द सदन से पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।

वहीं दूसरी ओर, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी यूसीसी लागू किया जाएगा और राज्य सरकार आने वाले शीतकालीन विधानसभा सत्र में इसे लागू करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाएगी।

--आईएएनएस

वीकेयू/पीएम