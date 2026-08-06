कुछ साल पेट्रोल-डीजल की गाड़ियां खरीदने से बचें, ई20 नीति पर केजरीवाल ने उठाए सवाल

नई दिल्ली, 6 अगस्त (आईएएनएस)। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण पर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि सरकार पहले ई20 पेट्रोल लागू कर चुकी है और अब आगे चलकर इसमें 50 फीसदी तक इथेनॉल मिलाने की तैयारी कर रही है।

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अरविंद केजरीवाल ने लिखा, "केंद्र सरकार का क्या प्लान है? पता चल रहा है कि पेट्रोल में 50 प्रतिशत से ज्यादा की मिलावट करेंगे। अभी बस माहौल शांत होने का इंतजार कर रहे हैं।"

उन्होंने आरोप लगाया कि पहले सरकार ने ई0 और ई10 वाली पुरानी गाड़ियों में जबरदस्ती ई20 पेट्रोल डलवाकर उन्हें कबाड़ा किया। अब जो लोग नई ई20 गाड़ी खरीद रहे हैं, उनके साथ भी यही होगा। आज अगर आप ई20 गाड़ी खरीदते हैं तो सरकार कुछ दिन बाद उसमें जबरदस्ती ई50 पेट्रोल डालकर उसका कबाड़ा कर देगी।

केजरीवाल ने कहा कि सरकार जल्द ही डीजल में भी मिलावट करने वाली है। उन्होंने लोगों को सलाह दी कि अभी कुछ वर्ष आप पेट्रोल और डीजल की नई गाड़ियां खरीदने से बचें।

केजरीवाल ने द ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट को भी रीपोस्ट किया। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में ई20 पेट्रोल लागू होने के बाद पुरानी पेट्रोल गाड़ियों का बाजार करीब 1,000 करोड़ रुपए तक गिर गया है। डीलरों का कहना है कि खरीदार अब डीजल गाड़ियों और इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं।

ई20 का मतलब है 20 फीसदी इथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल। सरकार का तर्क है कि इससे दो फायदे होंगे। पहला, गाड़ियों से निकलने वाला कार्बन कम होगा और दूसरा कच्चे तेल के आयात पर खर्च घटेगा, लेकिन इस नीति को लेकर बहस भी तेज है। कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या पुरानी गाड़ियां ई20 के साथ ठीक से चल पाएंगी। विशेषज्ञों का कहना है कि ई20 इस्तेमाल करने पर गाड़ी की माइलेज में 2 से 6 फीसदी तक कमी आ सकती है।

फिलहाल सरकार की तरफ से ई50 या डीजल में मिलावट को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन केजरीवाल के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

--आईएएनएस

वीकेयू/वीसी