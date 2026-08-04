'कैबिनेट विस्तार में 'पेमेंट कोटा' और 'दागी' नेताओं को जगह', भाजपा का कर्नाटक सरकार पर आरोप

बेंगलुरु, 4 अगस्त (आईएएनएस)। भाजपा के वरिष्ठ नेता और नेता विपक्ष के नेता आर. अशोक ने मंगलवार को आरोप लगाया कि कर्नाटक कैबिनेट के नए विस्तार में 'नए चेहरों' की कमी है और इसमें 'दागी' नेताओं और 'पेमेंट कोटा' के जरिए मंत्री पद पाने वालों को शामिल किया गया है।

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बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, आर. अशोक ने दावा किया कि कैबिनेट विस्तार से यह पता चलता है कि मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार को अपने मंत्री चुनने की पूरी आजादी नहीं थी।

आर. अशोक ने आरोप लगाया, "नई कैबिनेट दागदार नेताओं से भरी है और कई लोगों को पैसे के बदले जगह मिली है। यह साफ है कि मुख्यमंत्री को अपनी टीम चुनने की आजादी नहीं थी।"

महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम घोटाले का जिक्र करते हुए अशोक ने आरोप लगाया कि अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए रखी गई राशि का इस्तेमाल चुनाव के कामों के लिए किया गया।

उन्होंने दावा किया कि पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने विधानसभा में माना था कि राशि का गलत इस्तेमाल हुआ है और कैबिनेट में बी. नागेंद्र को फिर से शामिल करने पर सवाल उठाए।

आर. अशोक ने पूछा, "नागेंद्र इस मामले में जेल गए थे। उन्हें क्लीन चिट किसने दी और वापस कैबिनेट में कौन लाया?"

उन्होंने आरोप लगाया कि जहां पिछली सरकार ने नागेंद्र को मंत्रालय से हटा दिया था, वहीं मौजूदा नेतृत्व ने उन्हें 'क्लीन चिट' देकर फिर से बहाल कर दिया।

अशोक ने कैबिनेट में सभी इलाकों को बराबर प्रतिनिधित्व न देने के लिए भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि यादगीर, रायचूर, विजयनगर, कोलार और चिक्कबल्लापुर जैसे जिलों को बिना मंत्री के छोड़ दिया गया, जबकि कई समुदायों को भी नजरअंदाज किया गया।

भाजपा नेता ने कैबिनेट विस्तार के बाद कांग्रेस विधायकों और कार्यकर्ताओं के विरोध की ओर इशारा करते हुए कहा कि इन घटनाओं से सत्ताधारी पार्टी के अंदर बड़े पैमाने पर असंतोष का पता चलता है।

अशोक ने आरोप लगाया, "कुछ विधायकों ने इस्तीफा देने की धमकी दी है और कांग्रेस कार्यकर्ता खुद सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। जब भाजपा कार्यकर्ता विरोध करते हैं, तो उन पर केस दर्ज किए जाते हैं। अब कांग्रेस कार्यकर्ता खुद मुख्यमंत्री के पोस्टर फाड़ रहे हैं और उनके खिलाफ नारे लगा रहे हैं।"

आर. अशोक ने आरोप लगाया कि कैबिनेट में बदलाव की कोई झलक नहीं दिखी और दावा किया कि आखिरी समय में मंकल वैद्य की जगह एस.एस. मल्लिकार्जुन को शामिल करने से पता चलता है कि अंतिम सूची पर पैसे का असर था।

अशोक ने इस बात के लिए भी कांग्रेस की आलोचना की कि उसने विस्तारित कैबिनेट में एक भी महिला को शामिल नहीं किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने चुनाव से पहले महिला सशक्तीकरण के बारे में बहुत बातें की थीं, लेकिन मंत्रालय में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने में नाकाम रही।

उन्होंने आरोप लगाया, "आबादी में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 50 प्रतिशत है, फिर भी एक भी महिला को मंत्री नहीं बनाया गया है। यह कर्नाटक की महिलाओं के साथ धोखा है।"

कांग्रेस एमएलसी गायत्री शांतेगौड़ा का जिक्र करते हुए, अशोक ने दावा किया कि शुरुआती लिस्ट में नाम आने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन आखिर में उन्हें कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया।

विपक्ष के नेता ने कांग्रेस पर संवैधानिक परंपराओं के उल्लंघन का भी आरोप लगाया, क्योंकि पार्टी ने स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के पदों के लिए नामों की घोषणा पार्टी के लेटरहेड पर की थी।

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने संवैधानिक पदों को सामान्य नियुक्तियों की तरह समझा है और मांग की कि पार्टी राज्य की जनता से माफी मांगे। कांग्रेस नेता सार्वजनिक रूप से संविधान की प्रतियां साथ रखते हैं, लेकिन संवैधानिक पदों के लिए पहले से नामों की घोषणा करके उन्होंने इसकी मूल भावना को ही नजरअंदाज किया है।

कावेरी जल विवाद पर टिप्पणी करते हुए, अशोक ने कहा कि तमिलनाडु ने पानी छोड़ने के निर्देशों को लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और कर्नाटक सरकार को ऐसे फैसले न लेने की चेतावनी दी, जिनसे राज्य के हितों को नुकसान पहुंचे।

उन्होंने आरोप लगाया कि अगर कर्नाटक सरकार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के साथ समझौता करके तमिलनाडु को पानी छोड़ती है, तो राज्य की जनता चुप नहीं बैठेग। पार्टी शुक्रवार को विधानसभा सत्र से पहले एक बैठक करेगी ताकि कैबिनेट विस्तार, सूखे और कावेरी विवाद से जुड़े मुद्दों को विधानसभा के दोनों सदनों में उठाने की रणनीति तय की जा सके।

--आईएएनएस

एससीएच/एबीएम