कैबिनेट सचिव ने नीट पुनर्परीक्षा की समीक्षा की, गड़बड़ी करने वालों को चेतावनी

नई दिल्ली, 12 जून (आईएएनएस)। कैबिनेट सचिव डॉ टीवी सोमनाथन ने शुक्रवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के महानिदेशक के साथ बैठक कर 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की।

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डॉ. सोमनाथन ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि नीट पुनर्परीक्षा की निष्पक्षता, विश्वसनीयता या सुचारु संचालन को किसी भी प्रकार से प्रभावित करने, बाधित करने अथवा उससे छेड़छाड़ करने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानून के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि ऐसे तत्वों पर कानून की पूरी शक्ति और कठोरता के साथ कार्रवाई होगी। बैठक के दौरान कैबिनेट सचिव ने पुनर्परीक्षा के निष्पक्ष, पारदर्शी, सुरक्षित और सुचारु संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय पर विशेष जोर दिया।

उन्होंने कहा कि परीक्षा की विश्वसनीयता और पवित्रता बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए केंद्र सरकार व सभी संबंधित विभाग व संस्थान मिलकर काम कर रहे हैं। कैबिनेट सचिव ने बताया कि परीक्षा की तैयारियों की निगरानी लगातार उच्च स्तर पर की जा रही है। इसी क्रम में, उन्होंने 1 जून 2026 को केंद्र सरकार के विभिन्न सचिवों और संबंधित एजेंसियों के अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की थी।

इसके बाद 4 जून 2026 को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ भी समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें परीक्षा से जुड़ी तैयारियों, सुरक्षा उपायों और समन्वय की स्थिति का आकलन किया गया। समीक्षा बैठकों में परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था, प्रश्नपत्रों की सुरक्षित ढुलाई, परीक्षा प्रक्रिया की निगरानी, प्रशासनिक समन्वय तथा किसी भी संभावित अनियमितता को रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई।

अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न हो। सरकार का उद्देश्य नीट पुनर्परीक्षा की विश्वसनीयता को बनाए रखना, छात्रों का विश्वास मजबूत करना और परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष एवं सुरक्षित बनाना है। इसी लक्ष्य के तहत केंद्र और राज्य स्तर पर लगातार समन्वय बैठकों का आयोजन किया जा रहा है तथा सभी संबंधित एजेंसियों को आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं।

गौरतलब है कि नीट पुनर्परीक्षा 21 जून 2026 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा को लेकर सुरक्षा और निगरानी के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता और साख बनी रहे तथा किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना को पूरी तरह समाप्त किया जा सके।

--आईएएनएस

जीसीबी/डीएससी