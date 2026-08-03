के. कविता ने प्रशांत किशोर को दी बधाई, कहा- 'देश नए राजनीतिक विकल्पों की तलाश में...'

नई दिल्ली, 3 अगस्त (आईएएनएस)। बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की जीत पर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में टीआरएस (तेलंगाना रक्षण सेना) नेता के. कविता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्हें बधाई देते हुए कहा कि यह परिणाम भारतीय राजनीति में व्यापक बदलाव का संकेत है।

Read More

के. कविता ने पोस्ट में लिखा, "बधाई हो प्रशांत किशोर। यह परिणाम भारतीय राजनीति में एक व्यापक बदलाव को दर्शाता है। देशभर के लोग अब नए विचारों, विश्वसनीय नेतृत्व और जवाबदेह शासन पर आधारित नए राजनीतिक विकल्पों की ओर देख रहे हैं। आपकी नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं।"

बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार को 18,953 मतों से हराकर बड़ी जीत दर्ज की। निर्वाचन आयोग के अनुसार, 31 दौर की मतगणना के बाद किशोर को 63,203 वोट, जबकि भाजपा उम्मीदवार को 44,250 वोट मिले। राजद की रेखा कुमारी गुप्ता 14,085 मतों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं।

जीत के बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि बांकीपुर की जनता ने भाजपा नेतृत्व को स्पष्ट संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि लोग अब शिक्षा, रोजगार और सुशासन पर केंद्रित सक्षम नेतृत्व चाहते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य बिहार में रोजगार के अवसर बढ़ाना है ताकि युवाओं को दूसरे राज्यों में पलायन न करना पड़े।

इस जीत पर उनकी पत्नी डॉ. जाह्नवी दास ने भी खुशी जताते हुए कहा कि प्रशांत किशोर ने बांकीपुर में बेहद मेहनत की और वह वहां की जनता की आभारी हैं।

वहीं, राजद नेता रोहिणी आचार्य ने भी प्रशांत किशोर को बधाई देते हुए इसे जनता के लोकतांत्रिक विश्वास की जीत बताया। उन्होंने कहा कि यह परिणाम लगातार जनसंपर्क और कार्यकर्ताओं के सम्मान की राजनीति के महत्व को दर्शाता है।

हालांकि, राजद सांसद मीसा भारती ने अलग रुख अपनाते हुए कहा कि तकनीकी रूप से भाजपा उम्मीदवार भले हार गया हो, लेकिन इस नतीजे को भाजपा की राजनीतिक जीत के रूप में भी देखा जा सकता है। उन्होंने प्रशांत किशोर के चुनावी वादों पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि इनमें से कई वादे किसी विधायक या सांसद के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं।

--आईएएनएस

एएमटी/एबीएम