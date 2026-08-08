झारखंड सरकार छात्रों के प्रति असंवेदनशील, पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच जरूरी : एन. रामचंद्र राव

हैदराबाद, 8 अगस्त (आईएएनएस)। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार 15वें दिन भी जारी है। इस बीच तेलंगाना भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एन. रामचंद्र राव ने हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि यह सरकार छात्रों की चिंताओं के प्रति पूरी तरह असंवेदनशील है।

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एन. रामचंद्र राव ने कहा कि झारखंड में जो सरकार चल रही है वह एनडीए का हिस्सा नहीं है। ऐसे में छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। जेपीएससी के पेपर लीक होने के बाद छात्र लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार इस मांग को नजरअंदाज कर रही है। छात्र कई दिनों से सड़कों पर हैं, लेकिन सरकार बात करने तक नहीं आ रही। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।"

भाजपा नेता ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दावा करती है कि वह युवाओं के साथ है, लेकिन झारखंड और केरल में उसकी हकीकत अलग है। इन राज्यों में इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल छात्रों के आंदोलन को दबाने के लिए लाठीचार्ज और झूठे मामले दर्ज करने जैसे हथकंडे अपना रहे हैं। यह कांग्रेस का दोहरा चरित्र और पाखंड है। वह सिर्फ बातों में छात्रों का समर्थन करते हैं, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं होता।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए छात्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं। जब जरूरत होती है तो मुद्दा उठा दिया जाता है, लेकिन असल में कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस की छात्रों की चिंताओं को लेकर कोई वास्तविक मंशा नहीं है।

एन. रामचंद्र राव ने कहा कि पूरे देश में जब छात्रों की मांगें जायज होती हैं तो सरकारें मानती हैं, लेकिन झारखंड की स्थिति अलग है। पेपर लीक जैसे गंभीर मामले में पारदर्शी जांच के लिए सीबीआई जांच जरूरी है। छात्रों का आंदोलन इसी मांग को लेकर है और सरकार को इसे तुरंत मानना चाहिए।

--आईएएनएस

पीआईएम/वीसी