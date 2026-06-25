झारखंड में अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने के लिए बेटे ने पिता की हत्या करवाई, तीन गिरफ्तार

धनबाद, 25 जून (आईएएनएस)। झारखंड के धनबाद जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पुलिस ने तुलेश्वर नोनिया की हत्या का मामला सुलझा लिया है। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि उनके अपने बेटे ने अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने के लिए हत्या की साजिश रची थी।

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ग्रामीण एसपी एस. मोहम्मद याकूब ने गुरुवार को बताया कि इस मामले में तीन आरोपियों—विजय नोनिया, अखिलेश मल्लाह, और अमित कुमार सिंह—को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस के अनुसार, मृतक के मंझले बेटे विजय नोनिया ने अपने पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा नियुक्ति योजना के तहत भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) में नौकरी पाने के इरादे से उनकी हत्या की साजिश रची थी।

जांच के दौरान पता चला कि उसने हत्या को अंजाम देने के लिए कथित तौर पर 10 लाख रुपए का सौदा किया था। बताया जाता है कि उसने अन्य दो आरोपियों की मदद से सुनियोजित तरीके से इस योजना को अंजाम दिया था।

पुलिस ने बताया कि उन्होंने तकनीकी साक्ष्यों, निरंतर पूछताछ और अन्य जांच संबंधी जानकारियों के आधार पर मामले को सुलझा लिया है। अधिकारियों ने कहा कि अपराध की पूर्व-नियोजित योजना बनाई गई थी और उसी के अनुसार उसे अंजाम दिया गया था।

घटना का पता 20 जून को सुबह लगभग 4.45 बजे चला, जब पुलिस को एक चौकीदार के माध्यम से सूचना मिली कि चिताही और बरोरा के बीच पीसीसी रोड के किनारे झाड़ियों के पास एक शव पड़ा है। बरोरा थाने से पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची, शव को अपने कब्जे में लिया और जांच शुरू की।

बाद में मृतक की पहचान बीसीसीएल के कर्मचारी तुलेश्वर नोनिया के रूप में हुई। प्रारंभिक जांच में संकेत मिला कि पत्थर से हमला करके उनकी हत्या की गई थी।

एसपी ग्रामीण याकूब ने बताया कि जांच से अपराध के पीछे पारिवारिक और आर्थिक मकसद की ओर संकेत मिला है। सबूतों और पूछताछ के आधार पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

पुलिस ने बताया कि आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है और नोनिया की हत्या की साजिश में किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता का पता लगाने के लिए जांच चल रही है।

--आईएएनएस

एमएस/