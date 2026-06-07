रांची, 7 जून (आईएएनएस)। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन शनिवार से झारखंड के दो दिवसीय संगठनात्मक दौरे पर हैं। इस दौरान उन्‍होंने कहा कि झारखंड के गठन में भारतीय जनता पार्टी ने संघर्ष किया और अहम भूमिका निभाई, और अब भाजपा राज्य के विकास और उसे मजबूत बनाने के लिए भी काम करेगी।

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भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक बार फिर उत्साह, ऊर्जा और उम्मीद का माहौल है। एक-एक कार्यकर्ता संकल्पित होकर भाजपा के कमल को फिर से झारखंड की भूमि पर मजबूती से खड़ा करने के लिए तैयार है।

रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने नितिन नवीन के झारखंड दौरे पर प्रतिक्रिया दी। उन्‍होंने कहा कि प्रदेश की जनता में उत्‍साह है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष का आना बड़े ही गर्व की बात होती है। नितिन नवीन से पार्टी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन मिला है। विकसित भारत 2047 पर हम काम कर रहे हैं। नितिन नवीन का यहां दो दिन का प्रवास था, निश्चित तौर पर पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा हुआ है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा कहते हैं, "भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का झारखंड दौरा बहुत उत्साहजनक और प्रेरणादायक रहा है। खासकर युवाओं को इससे काफी प्रेरणा मिली है। मेरा मानना ​​है कि आने वाले समय में युवा झारखंड के भविष्य को बेहतर ढंग से संवारने में असाधारण योगदान देंगे।"

उन्होंने आगे कहा, "यह कोर कमेटी की एक परिचय बैठक थी। इसमें कोई औपचारिक एजेंडा नहीं था, बल्कि यह एक परिचय-मूलक बातचीत थी जिसके माध्यम से सदस्य एक-दूसरे से परिचित हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष की जड़ें रांची से जुड़ी हैं। उनका जन्म यहीं हुआ था और उन्होंने अपनी शिक्षा भी यहीं प्राप्त की थी। उनका इस स्थान से गहरा लगाव है, इसलिए वे पार्टी कार्यकर्ताओं से बहुत गर्मजोशी और स्नेह के साथ मिले और वे नियमित रूप से उनसे बातचीत करते रहते हैं।"

--आईएएनएस

एएसएच/डीकेपी