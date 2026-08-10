झारखंड के छात्र आंदोलन पर सियासत तेज, एनडीए नेताओं ने हेमंत सोरेन सरकार को घेरा

नई दिल्ली, 10 अगस्त (आईएएनएस)। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ 17वें दिन भी छात्रों का प्रदर्शन जारी है। रांची में छात्रों के विधानसभा मार्च के बीच अब एनडीए नेताओं ने भी मोर्चा खोल दिया है। एनडीए के नेताओं ने हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए सीबीआई जांच और छात्रों से बातचीत की मांग की है।

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दिल्ली में भाजपा सांसद और वकील उज्ज्वल निकम ने कहा, "हर कोई जानता है कि वहां किसकी सरकार है। क्या उन्होंने अब तक झारखंड में उन लोगों से मुलाकात की है?" उन्होंने कहा कि छात्रों की जो भी मांगें हैं उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए, जैसा कि केंद्र सरकार ने किया है। केंद्र सरकार ने तुरंत शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी मांगा था।"

वहीं, हैदराबाद में भाजपा नेता टीआर श्रीनिवास ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस सरकार अहंकार के ऊंचे बुर्ज पर बैठी है और नीचे नहीं आना चाहती। मैं कांग्रेस नेताओं और सीएम हेमंत सोरेन से कहना चाहता हूं कि अपने अहंकार के बुर्ज से थोड़ा नीचे आइए और छात्रों की बात सुनिए, उनका दर्द समझिए।"

टीआर श्रीनिवास ने कहा, "आप हम पर ताने कसते हैं और उंगली उठाते हैं कि हमने यह किया या वह किया, कि नीट परीक्षा बर्बाद हो गई। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप जेपीएससी और जेएसएससी में हुई गड़बड़ियों पर ध्यान तक नहीं दे रहे हैं। आप सीबीआई जांच से क्यों इनकार कर रहे हैं।"

पटना में जदयू के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने रांची में चल रहे छात्रों के आंदोलन को लेकर कहा, "मैंने पहले भी बातचीत की जरूरत के बारे में बात की थी, एक ऐसी बात जिसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी माना था और वहां बातचीत हुई भी। सभी मुद्दों पर चर्चा के बाद कुछ फैसले लिए गए। हालांकि, जांच को लेकर मुद्दा अब भी फंसा हुआ है। सीआईडी जांच कर रही है। छात्रों को इस पर थोड़ा धैर्य बनाकर रखना चाहिए।"

साथ ही, उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा, "कुछ राजनीतिक लोग इस स्थिति का फ़ायदा उठाने और छात्रों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि छात्र गुमराह नहीं होंगे।"

दिल्ली में लोजपा (रामविलास) की सांसद शांभवी चौधरी ने छात्रों के समर्थन में बयान दिया। उन्होंने कहा, "जहां भी छात्रों का विरोध प्रदर्शन होता है, हम हमेशा जवाबदेही और पारदर्शिता के पक्ष में खड़े होते हैं।" उन्होंने कहा, "हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बहुत पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि हमारे बच्चे, हमारे छात्र, इस देश का भविष्य हैं। अगर वे सरकार से जवाबदेही की मांग कर रहे हैं, तो जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए-चाहे वह कोई भी राज्य हो।"

--आईएएनएस

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