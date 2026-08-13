ePaperSubscribe
logo
Advertisement banner
भारत समाचार

झारखंडः गढ़वा में हेडमास्टर के तबादले के विरोध में छात्रों का चक्का जाम, थाने पर पथराव में पुलिसकर्मी घायल

The HawkT
The Hawk·
🏷
(Updated )
झारखंडः

गढ़वा, 13 अगस्त (आईएएनएस)। झारखंड के गढ़वा जिले के कांडी में प्लस टू हाई स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक मलय कुमार सिंह के तबादले के विरोध में स्कूल के छात्र-छात्राएं गुरुवार को सड़क पर उतर आए। छात्रों ने स्कूल के समीप सड़क जाम करने के बाद थाने पर पथराव किया, जिसमें एक पुलिसकर्मी के घायल होने की सूचना है।

इससे पहले छात्रों को समझाने पहुंचे प्रखंड प्रमुख पर एक छात्र को थप्पड़ मारने का आरोप लगा, जिसके बाद स्थिति और बिगड़ गई। पुलिस ने अतिरिक्त बल तैनात कर हालात को नियंत्रित किया। छात्रों का कहना है कि मलय कुमार सिंह करीब दो महीने पहले स्कूल में आए थे। उनके आने के बाद विद्यालय की शैक्षणिक और अनुशासन व्यवस्था में सुधार हुआ था।

छात्रों ने उनका तबादला रद्द कर उन्हें कांडी स्कूल में ही बनाए रखने की मांग की है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों के मुताबिक, विद्यालय में करीब दो हजार विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, जबकि विभिन्न विषयों के 17 शिक्षकों की कमी है। छात्रों का आरोप है कि प्रधानाध्यापक पर लगाए गए आरोप सही नहीं हैं। उनका तबादला होने से विद्यालय की व्यवस्था प्रभावित होगी। सड़क जाम की सूचना मिलने पर प्रखंड प्रमुख छात्रों को समझाने के लिए मौके पर पहुंचे।

इसी दौरान कथित तौर पर एक छात्र को थप्पड़ मारने के बाद छात्र आक्रोशित हो गए। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने प्रखंड प्रमुख की गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। इसके बाद मामला और बढ़ गया और छात्रों ने थाने पर पथराव कर दिया। इससे एक पुलिसकर्मी के घायल होने की बात सामने आई है।

स्थिति को देखते हुए पुलिस ने अतिरिक्त बल मौके पर भेजा और प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने का प्रयास किया। छात्र प्रधानाध्यापक का तबादला रद्द करने के साथ कथित रूप से छात्र को थप्पड़ मारने वाले प्रखंड प्रमुख के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी छात्रों से बातचीत कर स्थिति सामान्य करने का प्रयास कर रहे हैं।

--आईएएनएस

एसएनसी/डीकेपी