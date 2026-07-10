झारखंड : चतरा में कोयला लदे वाहन ने सीआरपीएफ जवान को रौंदा, विरोध में 20 घंटे से सड़क जाम

चतरा, 10 जुलाई (आईएएनएस)। झारखंड के चतरा जिले के सिमरिया मनें सड़क हादसे में सीआरपीएफ जवान लक्ष्मण कुमार यादव की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है।

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घटना के विरोध में गुरुवार शाम से शुरू हुआ सड़क जाम शुक्रवार को भी शाम चार बजे समाचार लिखे जाने तक जारी रहा। प्रदर्शनकारी मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा, हादसे के जिम्मेदार चालक की गिरफ्तारी और चतरा-हजारीबाग सड़क पर कोयले की ढुलाई पर पूर्ण रोक लगाने की मांग पर अड़े रहे।

आंदोलन के कारण चतरा-हजारीबाग और चतरा-टंडवा-रांची मुख्य मार्ग पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया। दोनों सड़कों पर वाहनों की लंबी कतार लग गई।

गुरुवार शाम सिमरिया थाना क्षेत्र के देल्हो घाटी के पास तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक सवार सीआरपीएफ जवान लक्ष्मण कुमार यादव (28) को टक्कर मार दी थी। गंभीर रूप से घायल जवान को पहले सिमरिया रेफरल अस्पताल, फिर हजारीबाग और बाद में रांची के रिम्स रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई। लक्ष्मण चतरा सदर थाना क्षेत्र के बिराजपुर गांव के निवासी थे और जम्मू-कश्मीर में सीआरपीएफ में तैनात थे।

लक्ष्मण करीब एक सप्ताह पहले एक महीने की छुट्टी पर घर आए थे। हादसे के बाद हाईवा चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने वाहन जब्त कर लिया है और चालक की तलाश जारी है। हादसे से आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने शव के साथ सड़क जाम कर दिया।

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस मार्ग से प्रतिदिन सैकड़ों कोयला लदे हाईवा गुजरते हैं। तेज रफ्तार, ओवरलोडिंग और अनियंत्रित परिचालन के कारण लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन प्रशासन, सीसीएल, एनटीपीसी और अन्य संबंधित एजेंसियां सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठा रही हैं।

उनका कहना है कि यह पहली घटना नहीं है, बल्कि पहले भी कई लोग कोयला वाहनों की चपेट में जान गंवा चुके हैं। आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे पूर्व श्रम मंत्री एवं राजद नेता सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि हजारीबाग का कोयला चतरा की सड़कों से ढोकर स्थानीय लोगों की जान जोखिम में डाली जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सीसीएल और एनटीपीसी चतरा की जनता की सुरक्षा की अनदेखी कर रही है।

वहीं, झामुमो के पूर्व सिमरिया विधानसभा प्रत्याशी मनोज चंद्रा ने कहा कि लगातार हो रही दुर्घटनाओं से लोगों में भारी आक्रोश है और जब तक कोयला ढुलाई पर रोक लगाने तथा सड़क सुरक्षा की स्थायी व्यवस्था नहीं की जाती, आंदोलन जारी रहेगा।

जिला प्रशासन की ओर से सिमरिया के बीडीओ चंद्रदेव प्रसाद, अंचलाधिकारी गौरव रॉय और थाना प्रभारी सूर्यप्रताप सिंह आंदोलनकारियों से लगातार वार्ता कर रहे हैं। हालांकि, समाचार लिखे जाने तक कोई समाधान नहीं निकल सका था और सड़क जाम जारी था। पुलिस का कहना है कि फरार चालक की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं तथा स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

--आईएएनएस

एसएनसी/एबीएम