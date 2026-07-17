जयंत वैष्णव छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए एसपी नियुक्त

रायपुर, 17 जुलाई (आईएएनएस)। छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय ने आईपीएस अधिकारी जयंत वैष्णव को मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए नया पुलिस अधीक्षक (एसपी) नियुक्त किया है। यह नियुक्ति मौजूदा एसपी हरीश राठौर के कोरिया जिले में तबादले के बाद की गई है।

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पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अरुण देव गौतम द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, जयंत वैष्णव को अगले आदेश तक मुख्यमंत्री की सुरक्षा के एसपी की अतिरिक्त ज़िम्मेदारी सौंपी गई है, जो अभी पुलिस मुख्यालय रायपुर की स्पेशल ब्रांच में पुलिस अधीक्षक (सुरक्षा) के तौर पर काम कर रहे हैं।

यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ सरकार के गृह विभाग द्वारा 10 जुलाई को जारी आदेश के बाद हुई है। उस आदेश के तहत, मुख्यमंत्री की सुरक्षा के एसपी के तौर पर काम कर रहे आईपीएस अधिकारी हरीश राठौर का तबादला कर उन्हें कोरिया ज़िले का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया था। उनके तबादले से यह पद खाली हो गया था, जिसके बाद पुलिस मुख्यालय को नई नियुक्ति करनी पड़ी।

आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि राठौर के तबादले को देखते हुए जयंत वैष्णव को अगले निर्देश जारी होने तक मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था की देखरेख की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है।

डीजीपी अरुण देव गौतम के हस्ताक्षर वाले इस आदेश को मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, गृह विभाग के प्रधान सचिव, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, रायपुर के पुलिस कमिश्नर, राज्य के सभी रेंज के पुलिस महानिरीक्षकों, सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों और अन्य संबंधित अधिकारियों को जानकारी और जरूरी कार्रवाई के लिए भेजा गया है।

वैष्णव रायपुर में पुलिस मुख्यालय की स्पेशल ब्रांच में काम कर रहे हैं, जहां वे सुरक्षा से जुड़ी ज़िम्मेदारियां संभाल रहे हैं। अपनी नई ज़िम्मेदारी के साथ, वे अब मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था की देखरेख करेंगे, जो राज्य में पुलिसिंग से जुड़े सबसे संवेदनशील कामों में से एक है।

प्रशासनिक स्तर पर हुए इस ताज़ा बदलाव से हरीश राठौर के कोरिया ज़िले की पुलिस की कमान संभालने के लिए तबादले के बाद भी मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था में निरंतरता बनी रहेगी।

--आईएएनएस

एसएके/पीएम