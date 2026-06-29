जयपुर में निर्माणाधीन रिसॉर्ट के ढहने से तीन लोगों की मौत, 3 घायल

जयपुर, 29 जून (आईएएनएस)। राजस्थान में जयपुर जिले के चंदवाजी पुलिस थाना क्षेत्र में सोमवार को दिल्ली हाईवे पर ताला मोड़ के पास बन रहे एक रिसॉर्ट में ढांचा गिरने से तीन मजदूरों की मौत हो गई और तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।
पुलिस के मुताबिक, जान गंवाने वाले लोग मजदूर थे और बिहार के रहने वाले थे। शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि 'द पैलेस अरावली रिजॉर्ट' में लगभग 100 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा और 20 फीट गहरा सीवेज का गड्ढा खोदा गया था।
सोमवार को मजदूर गड्ढे के अंदर मरम्मत का काम कर रहे थे। रिजॉर्ट के एक तरफ निर्माण कार्य चल रहा था और दूसरी तरफ खोदी गई मिट्टी को वापस भरने का काम हो रहा था। काम के दौरान अचानक मिट्टी का एक बड़ा हिस्सा ढह गया, जिससे काम कर रहे मजदूर दब गए।
घटना से निर्माण स्थल पर अफरातफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मिट्टी ढहने के बाद ठेकेदार मौके से भाग गया। वहीं, स्थानीय ग्रामीणों ने चंदवाजी पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे।
स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान शुरू किया गया। कई घंटों तक मलबा हटाने के बाद बचाव दलों ने फंसे हुए सभी छह मजदूरों को निकाला। मजदूरों को पास के एमआईएमएल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनमें से तीन को मृत घोषित कर दिया।
बाकी तीन का इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। फरार ठेकेदार का पता लगाने की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं।