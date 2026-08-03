जयपुर में करणी सेना का प्रदर्शन, बैरिकेड्स भी हटाए, पुलिस ने वाटर कैनन का किया इस्तेमाल

जयपुर, 3 अगस्त (आईएएनएस)। जयपुर में सोमवार को प्रदर्शन कर रहे श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के सदस्यों और समर्थकों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिसके बाद तनाव बढ़ गया। ये प्रदर्शन यूजीसी के हालिया फैसलों को वापस लेने और सवर्ण समुदाय से जुड़ी कई मांगों को पूरा करने के लिए बुलाया गया था।

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प्रदर्शनकारी रावण गेट पर इकट्ठा हुए और एक ज्ञापन देने के लिए जयपुर कलेक्ट्रेट की ओर मार्च करने लगे।

श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना के नेतृत्व में रैली पानीपेच के रास्ते आगे बढ़ने वाली थी कि पुलिस ने कलवार पुलिया के पास बैरिकेड्स लगाकर जुलूस को रोकने की कोशिश की।

जैसे ही प्रदर्शनकारी आगे बढ़े, भीड़ और पुलिस कर्मियों के बीच टकराव हो गया। पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जबकि कुछ प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर वॉटर कैनन वाली गाड़ी की ओर बढ़ने की कोशिश की।

पुलिस की कार्रवाई के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड हटा दिए और जोतवाड़ा-पानीपेच रास्ते से कलेक्ट्रेट की ओर अपना मार्च जारी रखा।

बाद में अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की और चोमू पुलिया के पास और बैरिकेड लगा दिए, जहां रैली को रोके जाने की उम्मीद थी।

कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स के जवानों समेत भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई थी।

आयोजकों के मुताबिक, रैली में 24 राज्यों के लोगों ने हिस्सा लिया।

बड़ी संख्या में समर्थक प्रदर्शन में शामिल होने के लिए प्राइवेट गाड़ियों और बसों से जयपुर पहुंचे।

यह विरोध प्रदर्शन महिपाल सिंह मकराना की शुरू की गई 'सवर्ण न्याय यात्रा' का हिस्सा है, जिसे यूजीसी से जुड़े फैसलों का विरोध करने और ऊंची जाति के लोगों से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए शुरू किया गया था।

मकराना ने करीब 24 दिन पहले जयपुर से बीकानेर के देशनोक तक अपनी यात्रा शुरू की थी। बाद में यह मार्च सवर्ण न्याय यात्रा में बदल गया और रविवार को जयपुर पहुंचा।

जानकारी के अनुसार, इस यात्रा के आखिरी हिस्से के दौरान मकराना शनिवार को बीमार पड़ गए और कुछ देर के लिए बेहोश भी हो गए थे। सेहत की दिक्कतों के बावजूद उन्होंने व्हीलचेयर पर बैठकर यात्रा जारी रखी। रविवार रात, हजारों समर्थकों ने गोविंदपुरा से बजरंग द्वार तक मशाल जुलूस में हिस्सा लिया।

सोमवार को मुख्य रैली कलवार रोड से निकली, जिसका मकसद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस पहुंचकर एक ज्ञापन देना था। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट की ओर बढ़े, और चोमू पुलिया इलाके तक पहुंच गए।

अधिकारियों ने जुलूस को आगे बढ़ने से रोकने के लिए चोमू पुलिया के नीचे और पुलिस तैनात की और बैरिकेड लगा दिए। कलवार पुलिया के पास प्रदर्शनकारियों के बैरिकेड पार करने की कोशिश करने पर पुलिस ने पानी की बौछारें कीं।

प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड हटा दिए और रोकने की कोशिशों के बावजूद अपना मार्च जारी रखा। जयपुर से जुलूस के आगे बढ़ने पर स्थिति तनावपूर्ण बनी रही, लेकिन पुलिस की कड़ी निगरानी में रही।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी