जावेद अली की विवादित टिप्पणी पर भड़के भाजपा नेता, कहा- 'सपा को खामियाजा भुगतना पड़ेगा'

लखनऊ, 16 जून (आईएएनएस)। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जावेद अली की ओर से बहुसंख्यक समाज पर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर भाजपा नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है।

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उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि सनातन और हिंदू संस्कृति के खिलाफ बोलना समाजवादी पार्टी के नेताओं की पुरानी आदत रही है। वे ऐसी बातें करना बंद नहीं करेंगे और उन्होंने हमेशा समाज में अशांति फैलाने की कोशिश की है। आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी को ऐसे बयानों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा।

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाज को बांटने की कोशिश करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश सरकार पूरी तरह सतर्क है और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। अगर कोई कानून तोड़ने की हिम्मत करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि जब ऐसे बयान दिए जाते हैं, तो हमें लगता है कि ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने की कोशिश है। 2022 के चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं ने ऐसे बयान देना शुरू कर दिया था। लेकिन आखिरकार नतीजा यह हुआ कि हमारी सरकार बन गई। वे इतने दूर हो गए कि उनको दूरबीन से भी सत्ता दिखाई नहीं दी।

भाजपा नेता मोहसिन रजा ने कहा, "यह बयान साबित करता है कि कौन जहरीली विचारधारा फैला रहा है। समाजवादी पार्टी पहले भी ऐसे भड़काऊ बयान देती रही है। अगर आप ध्यान से देखें, तो बहुसंख्यक समुदाय के बिना दुनिया में उनकी कोई पहचान भी नहीं होती।"

मोहसिन रजा ने आगे कहा, "बहुसंख्यक समुदाय ने ही उन्हें समर्थन दिया और उन्हें सांसद और नेता बनने में मदद की। यह हिंदुओं का योगदान है। अगर इस देश में हिंदू नहीं होते और उन्होंने उन्हें समर्थन नहीं दिया होता, तो आज उनकी कोई पहचान भी नहीं होती।"

भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने 15 जून को कहा था, "अगर समाजवादी पार्टी हिंदुओं को 'जहरीला' बता रही है, तो जनता भी उसी हिसाब से जवाब देगी। हिंदू धर्म एक ऐसी विचारधारा है जो सबका भला चाहती है। इसे जहरीला कहना मंजूर नहीं है।

--आईएएनएस

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