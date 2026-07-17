जींद को भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात, लोग बोले- पीएम मोदी ने बहुत अच्छा काम किया

जींद, 17 जुलाई (आईएएनएस)। देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से जींद-सोनीपत रेलखंड पर देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं। यह 'हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज' परियोजना का हिस्सा है। इस पहल के साथ भारत हाइड्रोजन ट्रेन तकनीक अपनाने वाले चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। इस परियोजना को लेकर स्थानीय लोगों में उत्साह का माहौल है।

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हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत को लेकर जींद के एक स्थानीय निवासी ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से कहा, "हद से ज्यादा खुशी है। हमारी ट्रेन चलेगी, लोगों की परेशानी खत्म होगी और समय बचेगा। एक मेडिकल कॉलेज की इच्छा रखते हैं। देखो प्रधानमंत्री क्या करते हैं। सोनीपत से इसका किराया भी 25 रुपए है। हमारे जींद का नाम पूरी दुनिया में मशहूर होगा।"

एक अन्य व्यक्ति ने कहा, "बहुत ही खुशी और उत्साह की बात है। हमारे जींद में हाइड्रोजन ट्रेन का अनावरण होगा। किराया भी इसका समान है। प्रधानमंत्री की तरफ से बहुत अच्छा काम किया गया है। ट्रेन पर्यावरण के हिसाब से बनाई गई है। इससे पर्यावरण पर भी काफी प्रभाव पड़ेगा। आज प्रधानमंत्री हमारे बीच होंगे और हमें आशा है कि वो जींद को अच्छी सौगात देकर जाएंगे। पीएम मोदी स्वास्थ्य के बारे में भी काफी सोच रहे हैं। वो पीजीआई का उद्घाटन करने आ रहे हैं।"

जींद के अन्य निवासी ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताते हुए कहा, "हमारे जींद में पहली बार ये हो रहा है। इसे इतिहास में लिखा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत करने के लिए आ रहे हैं। जनता इससे बहुत खुश है। इसका किराया भी सामान्य है। प्रधानमंत्री ने ये बहुत अच्छा काम किया। आज वो कई सौगात देकर जाएंगे, उनसे बहुत उम्मीदें हैं। इस ट्रेन की शुरुआत पीएम मोदी ने जींद से की है, यह सबसे अच्छा है।"

एक व्यक्ति ने कहा, "ये पीएम मोदी की देन है। इससे बहुत लोगों को काफी फायदा होगा। हमारा जींद बहुत पिछड़ा हुआ था, लेकिन अब ये काम बहुत अच्छा हुआ कि इतना विकास हो रहा है। ऐसे ही अगर पीएम मोदी आते रहे, तो हमारे जींद के लिए बहुत अच्छा होगा।"

प्रधानमंत्री मोदी 17 जुलाई 2026 को हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के दौरे पर हैं। हाइड्रोजन ट्रेन के अलावा, प्रधानमंत्री लगभग 11:30 बजे जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।

इसके बाद, प्रधानमंत्री चंडीगढ़ जाएंगे, जहां दोपहर करीब 1:45 बजे वे 4,700 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। वे इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।

आईएएनएस

केके/एएस