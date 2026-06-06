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जंतर-मंतर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर का दावा फर्जी: दिल्ली पुलिस

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 06, 2026, 04:07 PM
जंतर-मंतर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर का दावा फर्जी: दिल्ली पुलिस

नई दिल्ली, 6 जून (आईएएनएस)। दिल्ली पुलिस ने मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहे दावों को पूरी तरह फर्जी करार दिया है। इन दावों में कहा जा रहा था कि शनिवार को जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि जंतर-मंतर पर आयोजित प्रदर्शन के दौरान किसी भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें और न ही उसे फैलाएं। आधिकारिक जानकारी के लिए केवल दिल्ली पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक अपडेट्स और बयानों पर ही भरोसा करें।

दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। पोस्ट में लिखा कि सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट और समाचार रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है।

नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे बिना पुष्टि की गई जानकारी पर विश्वास न करें और न ही उसे फैलाएं। कृपया केवल दिल्ली पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक अपडेट पर ही भरोसा करें। शनिवार को जंतर-मंतर पर इंटरनेट से जन्मीं कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर विरोध प्रदर्शन का कॉल लिया था।

पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने प्रदर्शन का नेतृत्व किया। आलम यह रहा कि पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके दिल्ली की 40 प्लस डिग्री तापमान को नहीं झेल पाए और बीच में ही प्रदर्शन स्थल छोड़कर एसी कार में बैठे और रवाना हो गए।

यहां आए प्रदर्शनकारियों ने भी दावा किया कि वे कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में नहीं आए हैं, बल्कि उस डिमांड के लिए आए थे, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से जुड़ी है। कुछ लोग जंतर-मंतर पर ऐसे भी मिले, जिन्हें यह पता ही नहीं था कि कॉकरोच जनता पार्टी क्या है और यह विरोध किसके लिए किया जा रहा है।

--आईएएनएस

डीकेएम/वीसी