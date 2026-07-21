जंतर-मंतर पर अराजक तत्वों को कब्जा नहीं करने देंगे: भाजपा प्रवक्ता प्रेम शुक्ला

सुल्तानपुर, 21 जुलाई (आईएएनएस)। भाजपा प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने नीट पेपर लीक और जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शनों को लेकर विपक्ष के नेताओं की आलोचना की और आरोप लगाया कि विपक्ष राजनीतिक फायदे के लिए विघटनकारी ताकतों का समर्थन कर रहा है।

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भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने आईएएनएस से बातचीत के दौरान कहा, "विपक्ष पूरी तरह से हताश और निराश है। वहां 'सिर्फ अल्लाह का नाम रहेगा', 'उमर खालिद को रिहा करो', 'हम संसद गिरा देंगे' और 'हम भारत को नेपाल बना देंगे' जैसे नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन अराजक तत्वों को किसी भी कीमत पर जंतर-मंतर पर कब्‍जा नहीं करने दिया जाएगा। विपक्ष चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, भारत सरकार अलगाववादी या अराजक तत्वों को कोई जगह नहीं देगी।"

नीट पेपर लीक मामले पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की स्पीकर से मुलाकात पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला कहते हैं, "लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति, दोनों ने साफ कर दिया है कि सत्ताधारी पार्टी संसदीय प्रक्रिया के जरिए हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है। अगर कोई सदन के बीच में आकर संसदीय प्रक्रियाओं का उल्लंघन करने और संसदीय परंपराओं को बाधित करने की कोशिश करता है, तो न तो राज्यसभा चेयरमैन और न ही लोकसभा स्पीकर इसकी इजाजत देंगे।"

कांवड़ यात्रा को लेकर एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शौकत अली के बयान पर प्रेम शुक्ला कहते हैं, "उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या ईद-ए-मिलाद-उन-नबी के दौरान देशभर में निकलने वाले जुलूसों से भी ट्रैफिक प्रभावित होता है? मुहर्रम के जुलूस भी पूरे देश में निकाले जाते हैं क्या उन्हें भी रोका जाना चाहिए? सिर्फ कांवड़ यात्रा पर ही आपत्ति क्यों है? कांवड़ियों के लिए खास इंतजाम किए जाते हैं ताकि ट्रांसपोर्ट और ट्रैफि‍क पर बुरा असर न पड़े।"

--आईएएनएस

एएसएच/वीसी