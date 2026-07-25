जंतर-मंतर के आसपास डर और घेराबंदी का माहौल न बनाए दिल्ली पुलिस: सौरव दास

नई दिल्ली, 25 जुलाई (आईएएनएस)। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने दिल्ली पुलिस से लोगों को हिसारत में लेने, जंतर-मंतर तक पहुंचने से रोकने और आसपास डर और घेराबंदी का माहौल बनाने से बचने की मांग की है।

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सौरव दास की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर मांग की गई है, "कॉकरोच जनता पार्टी मांग करती है कि दिल्ली पुलिस तुरंत गैर-कानूनी तरीके से लोगों को हिरासत में लेना, डराना, या जंतर-मंतर तक पहुंचने से रोकना बंद करे और जंतर-मंतर के आसपास डर और घेराबंदी का माहौल बनाने से बचे।"

कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से सोशल मीडिया पर बयान में लिखा गया, "कॉकरोच जनता पार्टी जंतर-मंतर और उसके आस-पास दिल्ली पुलिस की हरकतों की कड़ी निंदा करती है। एक महीने से ज्यादा समय से, हजारों स्टूडेंट, पेरेंट्स, टीचर और आम नागरिक जंतर-मंतर पर शांति से बैठे हैं और पेपर लीक मामले में सरकार से जवाबदेही की मांग की।"

सीजेपी ने लिखा, "शांतिपूर्ण डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट में मदद करने के बजाय ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस ने डराने-धमकाने का रास्ता चुना है। सिर्फ प्रोटेस्ट की जगह तक पहुंचने की कोशिश करने पर नागरिकों को हिरासत में लिया जा रहा है। खाना ले जा रहे वॉलंटियर्स को रोका जा रहा है। प्रोटेस्ट करने वालों तक पीने का पानी पहुंचने से रोका जा रहा है। दवाइयों और दूसरी जरूरी चीजों में रुकावट डाली जा रही है। यहां तक कि नागरिकों के आजाद आने-जाने पर भी रोक लगाई जा रही है।"

सीजेपी ने आगे लिखा, "जंतर-मंतर कोई जेल नहीं है। यह कोई मिलिट्री जोन नहीं है। यह डेमोक्रेटिक विरोध के लिए भारत की तय जगह है। वहां बैठे लोग क्रिमिनल नहीं हैं। वे देश के दुश्मन नहीं हैं। वे भारत के नागरिक हैं जो संविधान के तहत मिले अधिकारों का शांति से इस्तेमाल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार कहा है कि शांतिपूर्ण विरोध हमारे संवैधानिक लोकतंत्र का एक जरूरी हिस्सा है। पुलिस का काम है कि जहां जरूरी हो, शांतिपूर्ण सभाओं को रेगुलेट करे, न कि डर, भूख, परेशानी और अकेलापन पैदा करके उन्हें दबाए।"

सीजेपी की ओर से लिखा गया, "कोई भी लोकतंत्र शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों तक खाना पहुंचने से रोकने को सही नहीं ठहरा सकता। कोई भी लोकतंत्र पीने का पानी रोकने को सही नहीं ठहरा सकता। कोई भी लोकतंत्र दवाओं या मेडिकल मदद में रुकावट डालने को सही नहीं ठहरा सकता। कोई भी लोकतंत्र नागरिकों को सिर्फ इसलिए हिरासत में लेने को सही नहीं ठहरा सकता क्योंकि वे शांतिपूर्ण आंदोलन के साथ खड़े होना चाहते हैं।"

सीजेपी ने लिखा, "कॉकरोच जनता पार्टी दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से अपील करती है कि वे तुरंत सभी अधिकारियों को ये निर्देश दें कि नागरिकों को शांति से जंतर-मंतर तक पहुंचने से रोकने, डराने या गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में लेने से रोकें। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के लिए खाना, पीने का पानी, दवाइयां, सफाई का सामान और दूसरी सभी जरूरी चीजों की एंट्री में रुकावट डालना तुरंत बंद करें। यह सुनिश्चित करें कि वॉलंटियर, परिवार के सदस्य, वकील, पत्रकार और मेडिकल स्टाफ को विरोध स्थल तक जाने दिया जाए।

--आईएएनएस

एसडी/वीसी