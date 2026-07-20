जन्मदिन पर निशांत कुमार ने पिता नीतीश कुमार से लिया आशीर्वाद, महावीर मंदिर में की पूजा

पटना, 20 जुलाई (आईएएनएस)। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने सोमवार को अपना जन्मदिन परिवार और समर्थकों के बीच सादगीपूर्ण ढंग से मनाया। इस अवसर पर उन्होंने अपने पिता, जनता दल (यूनाइटेड) के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य नीतीश कुमार के साथ केक काटा और उनका आशीर्वाद लिया।

Read More

जन्मदिन के मौके पर राज्य के कई प्रमुख नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए उनके स्वस्थ, दीर्घायु और सफल सार्वजनिक जीवन की कामना की। जन्मदिन की शुरुआत निशांत कुमार ने पटना स्थित प्रसिद्ध महावीर मंदिर में पूजा-अर्चना के साथ की। हर वर्ष की तरह इस बार भी वह अपने पिता नीतीश कुमार के साथ मंदिर पहुंचे, जहां दोनों ने विधि-विधान से भगवान हनुमान की पूजा की और भगवान शंकर का अभिषेक किया। पूजा के दौरान नीतीश कुमार मंदिर परिसर में मौजूद रहे।

जन्मदिन के मद्देनजर सुबह से ही महावीर मंदिर परिसर में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे। मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं, पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने भी निशांत कुमार को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। इसके बाद निशांत कुमार ने परिवार के सदस्यों के साथ केक काटकर जन्मदिन मनाया। इस दौरान उन्होंने अपने पिता नीतीश कुमार से आशीर्वाद लिया और इस स्नेहिल अवसर पर शुभकामनाएं देने वाले सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि उन्हें जो स्नेह और आशीर्वाद मिला है, वह जनसेवा के प्रति उनकी जिम्मेदारी को और मजबूत करता है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर स्वास्थ्य मंत्री को जन्मदिन की बधाई देते हुए लिखा कि बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने ईश्वर से निशांत कुमार के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु, सुख-समृद्धि और यशस्वी जीवन की कामना की।

उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी 'एक्स' पर शुभकामना दी। उन्होंने निशांत कुमार को जद (यू) का युवा एवं ऊर्जावान नेता बताते हुए कहा कि वह जनसेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता, सादगी और समर्पण के साथ नीतीश कुमार के आदर्शों तथा सुशासन की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए बिहार के विकास में निरंतर योगदान देते रहें। उन्होंने उनके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और सफल सार्वजनिक जीवन की भी मंगलकामना की।

स्वास्थ्य मंत्री के जन्मदिन के अवसर पर जद (यू) नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने भी उन्हें विभिन्न माध्यमों से शुभकामनाएं दीं। सोशल मीडिया पर बधाई संदेशों का सिलसिला जारी रहा।

--आईएएनएस

एमएनपी/एसके