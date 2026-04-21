Jammu Rajdhani Express : जम्मू राजधानी एक्सप्रेस में अतिरिक्त थर्ड एसी कोच जोड़ा जाएगा

श्रीनगर: गर्मियों की छुट्टियों के दौरान बढ़ती यात्रियों की भीड़ को देखते हुए उत्तरी रेलवे के जम्मू मंडल ने यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। रेलवे ने जम्मू राजधानी एक्सप्रेस में अतिरिक्त कोच जोड़ने की घोषणा की है, जिससे यात्रियों को कन्फर्म सीट मिलने में आसानी होगी और यात्रा अधिक आरामदायक बनेगी।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, ट्रेन संख्या 12425/12426 जम्मू राजधानी एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त थर्ड एसी (3एसी) कोच जोड़ा जाएगा। यह सुविधा विशेष रूप से ट्रेन संख्या 12426 में लागू की जाएगी। यह व्यवस्था 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान प्रतिदिन कई यात्रियों को अतिरिक्त सीटों का लाभ मिलेगा और वेटिंग लिस्ट के यात्रियों को राहत मिलने की संभावना है।

रेलवे का यह कदम उन यात्रियों के लिए राहत लेकर आया है, जो छुट्टियों के मौसम में अपने घर लौट रहे हैं या जम्मू-कश्मीर की यात्रा पर जा रहे पर्यटक हैं। इस समय ट्रेनों में भारी भीड़ देखी जा रही है, जिसके चलते कई यात्रियों को कन्फर्म टिकट नहीं मिल पा रहे थे। ऐसे में अतिरिक्त कोच जोड़ने से यात्रा की सुविधा में सुधार होगा।

इस फैसले पर टिप्पणी करते हुए वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक उचित सिंघल ने कहा कि यह अस्थायी व्यवस्था यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने और उनकी यात्रा को सुगम बनाने के उद्देश्य से की गई है। उन्होंने बताया कि रेलवे लगातार वेटिंग लिस्ट और यात्री मांग पर नजर बनाए हुए है, ताकि जरूरत के अनुसार सुविधाएं बढ़ाई जा सकें।

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपने टिकट केवल अधिकृत माध्यमों जैसे आईआरसीटीसी की वेबसाइट या रेलवे टिकट काउंटर से ही बुक करें। इससे उन्हें सही जानकारी और सुरक्षित यात्रा की सुविधा मिल सकेगी।

इस पहल से यात्रियों को न केवल अधिक सीटें उपलब्ध होंगी, बल्कि यात्रा का अनुभव भी पहले से बेहतर और सुविधाजनक होगा।

--आईएएनएस