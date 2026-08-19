जम्मू-कश्मीर: 'हम जेन-जी हैं, बर्दाश्त नहीं करेंगे', महिला पर्यटक के वीडियो पर सीएम उमर अब्दुल्ला का तंज

जम्मू-कश्मीर, 19 अगस्त (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कारगिल जिले में एक चेकपॉइंट पर काफी देर तक रोके जाने के बाद एक महिला द्वारा आक्रोश व्यक्त करने और 'हम जेन-जी हैं, यह बर्दाश्त नहीं करेंगे' कहने पर प्रतिक्रिया दी है। हालांकि, जिस वीडियो पर सीएम अब्दुल्ला ने प्रतिक्रिया दी है, वह पिछले महीने का बताया जा रहा है।

वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक चेकपॉइंट पर कई गाड़ियां खड़ी हैं। सभी गाड़ियों को चेकपॉइंट पर रोका गया है और किसी कारणवश उन्हें आगे बढ़ने से मना किया गया है। काफी देर बीत जाने के बाद एक महिला पर्यटक आक्रोशित हो गई और सुरक्षाकर्मियों से बहस करने लगी। उसने वीडियो रिकॉर्ड करना भी शुरू कर दिया।

वीडियो में वह कह रही है, "हम लोग यहीं धरने पर बैठेंगे। हम देखते हैं कि आपका मंत्री यहां से कैसे निकलेगा। हम लोग जेन-जी हैं। हम लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।" वह वहां मौजूद अन्य लोगों से पूछती है, "क्या आप लोग यहां बैठेंगे या नहीं?" उसने लोगों से कहा, "गाड़ी निकालो और चलो। देखते हैं कि कैसे रोकते हैं, पांच घंटे हो गए हैं।"

महिला ने आगे कहा कि हम लोग पैसे देकर यहां घूमने आते हैं, यह सब देखने नहीं। इन्होंने ताला लगा दिया है। महिला यहीं नहीं रुकी, उसने यह भी कहा कि ये लोग कश्मीरी लोगों के साथ तो ऐसा करते ही थे, अब पर्यटकों के साथ भी ऐसा कर रहे हैं।

इस वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा कि 'हम जेन-जी हैं' कहना अब 'जानते नहीं हो मेरे पिता कौन हैं' कहने जैसा नया रवैया बन गया है। 'जेन-जी' के प्रति बनी अच्छी छवि को खराब करने का सबसे तेज तरीका है कि जरा सी भी ठेस पहुंचने पर इसे धमकी की तरह इस्तेमाल किया जाए।

वीडियो कारगिल जिले के द्रास में एक चेकपॉइंट का बताया जा रहा है, जहां गाड़ियों को आगे बढ़ने से रोकना सामान्य माना जाता है। हालांकि, लोग अब यह भी सवाल उठा रहे हैं कि प्रशासन को कम से कम इस बात का जवाब देना चाहिए कि आखिर ट्रैफिक मूवमेंट क्यों रोका गया था? क्या किसी मंत्री के लिए लोगों को घंटों रोका गया था या वास्तव में कोई सुरक्षा खतरा था?

--आईएएनएस

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