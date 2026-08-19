ePaperSubscribe
logo
Advertisement banner
भारत समाचार

जम्मू-कश्मीर: एलजी ने रिसर्च, पेटेंट और स्टार्ट-अप के लिए एसएमवीडी यूनिवर्सिटी की तारीफ की

The HawkT
The Hawk·
🏷
(Updated )
जम्मू-कश्मीर:

जम्मू, 19 अगस्त (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को श्री माता वैष्णो देवी (एसएमवीडी) यूनिवर्सिटी के 23वें स्थापना दिवस पर रिसर्च, पेटेंट, स्टार्ट-अप और स्किल डेवलपमेंट के लिए यूनिवर्सिटी की तारीफ की।

उप-राज्यपाल सिन्हा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के 23वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर, मैं कटरा में आयोजित समारोह में शामिल हुआ और यूनिवर्सिटी के पूरे परिवार को दिल से बधाई दी।

उन्होंने कहा कि पिछले 23 सालों में एसएमवीडीयू ज्ञान, इनोवेशन और मूल्यों के एक केंद्र के रूप में उभरी है, जो ऐसे छात्रों को तैयार कर रही है जो न केवल सफल हैं बल्कि सामाजिक रूप से जिम्मेदार भी हैं। मैंने रिसर्च, पेटेंट, स्टार्ट-अप और स्किल डेवलपमेंट में यूनिवर्सिटी की उपलब्धियों की भी तारीफ की और फैकल्टी व छात्रों से एआई, इनोवेशन और ग्लोबल सहयोग के क्षेत्र में बड़े लक्ष्य तय करने का आग्रह किया।

उपराज्यपाल ने बताया कि मैंने सभी संबंधित लोगों से एसएमडीयू को ज्ञान का तीर्थ-स्थल, इनोवेशन की प्रयोगशाला और समाज के लिए एक मार्गदर्शक शक्ति बनाने का आह्वान किया। मनोज सिन्हा जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल के तौर पर, इस यूनिवर्सिटी के पदेन चांसलर हैं।

श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले के कटरा में स्थित राज्य सरकार के स्वामित्व वाला एक उच्च शिक्षण संस्थान/यूनिवर्सिटी है।

इसकी स्थापना 1999 में एक पूरी तरह से आवासीय और तकनीकी यूनिवर्सिटी के तौर पर हुई थी। यह यूजीसी के सेक्शन 2(एफ) और 12(बी) के तहत मान्यता प्राप्त एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है और 470 एकड़ से ज्यादा जमीन पर बनी है।

यह एक पूरी तरह से आवासीय यूनिवर्सिटी है जो इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, साइंस, मैनेजमेंट, फिलॉसफी और दूसरे विषयों में तकनीकी शिक्षा देती है। इसके सभी तकनीकी कोर्स एआईसीटीई, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (भारत), नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से मान्यता प्राप्त हैं।

एसएमवीडीयू को 2020 में नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (एआईआरएफ) यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 100–150 की कैटेगरी में रखा गया था। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को 2020 में एनआईआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग में 78वां स्थान मिला था।

एसएमवीडीयू को टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट में दुनिया भर में 80वां और भारत में तीसरा स्थान मिला है।

इसे 2021 में यूएनएसडीजी कैटेगरी 07 के तहत 7वां स्थान मिला। भारत सरकार की अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन रैंकिंग में सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों की कैटेगरी में एसएमवीडीयू को 6ठी-25वीं रैंक बैंड में भी जगह मिली है।

--आईएएनएस

एमएस/