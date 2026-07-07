जामिया मिलिया इस्लामिया का शानदार प्रदर्शन, यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में चमके टूरिज्म और आर्किटेक्चर कोर्स

नई दिल्ली, 7 जुलाई (आईएएनएस)। जामिया मिलिया इस्लामिया (जेएमआई) को 2026 के लिए एक मीडिया ग्रुप की यूनिवर्सिटी रैंकिंग में बड़ी पहचान मिली है, जिसमें उसके टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट विभाग ने राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान हासिल किया है।

Read More

मंगलवार को इसकी जानकारी देते हुए चीफ पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर साइमा सईद ने कहा कि जेएमआई ने 'बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी होटल मैनेजमेंट कॉलेज' कैटेगरी में पहला स्थान हासिल किया गया। वहीं, 'बेस्ट इमर्जिंग होटल मैनेजमेंट कॉलेज' की कैटेगरी में यूनिवर्सिटी को राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान मिला।

उन्होंने यूनिवर्सिटी की उपलब्धियों में एक और बात जोड़ते हुए कहा गया कि जेएमआई की 'फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर एंड एकिस्टिक्स' ने आर्किटेक्चर कैटेगरी में 5वां स्थान हासिल करके भारत के प्रमुख आर्किटेक्चर संस्थानों में अपनी जगह बनाए रखी।

इस उपलब्धि पर फैकल्टी, छात्रों और स्टाफ को बधाई देते हुए वाइस चांसलर मजहर आसिफ और रजिस्ट्रार मो महताब आलम रिजवी ने कहा कि यह पहचान जेएमआई की एकेडमिक उत्कृष्टता, इंडस्ट्री से जुड़ाव, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रोफेशनल विषयों में छात्रों के सर्वांगीण विकास के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

वाइस चांसलर मजहर आसिफ ने इन रैंकिंग को उच्च शिक्षा के खास क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए जेएमआई के लगातार प्रयासों का प्रमाण बताया। उन्होंने कहा कि टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट विभाग और फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर एंड एकिस्टिक्स दोनों नई ऊंचाइयां हासिल करते रहेंगे।

उन्होंने कहा कि ये रैंकिंग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और इंडस्ट्री-ओरिएंटेड लर्निंग पर यूनिवर्सिटी के जोर को फिर से साबित करती हैं रिजवी ने इस उपलब्धि को यूनिवर्सिटी के लिए बहुत गर्व की बात बताया और जेएमआई की एकेडमिक प्रतिष्ठा को मजबूत करने में फैकल्टी, छात्रों, शोधकर्ताओं, पूर्व छात्रों और स्टाफ के सामूहिक प्रयासों की सराहना की।

उन्होंने कहा कि हर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग यूनिवर्सिटी के इस विश्वास को और मजबूत करती है कि लगातार एकेडमिक उत्कृष्टता और छात्रों व फैकल्टी के समर्पित प्रयास बड़ी सफलता में बदलते हैं। वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार ने इस उपलब्धि में भूमिका निभाने के लिए जेएमआई के इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल (आईक्यूएसी) को बधाई दी।

उन्होंने फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के डीन पंकज कुमार गुप्ता और टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट विभाग की प्रमुख सारा हुसैन को भी बधाई दी। यह बधाई एकेडमिक्स, रिसर्च, इंडस्ट्री सहयोग, इंटर्नशिप, प्लेसमेंट और कौशल विकास जैसे प्रमुख पैमानों पर विभाग के शानदार प्रदर्शन के लिए दी गई। उन्होंने 'बेस्ट कॉलेज रैंकिंग 2026' में फैकल्टी के शानदार प्रदर्शन के लिए आर्किटेक्चर और इक्विस्टिक्स फैकल्टी के डीन कमर इरशाद और आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट की हेड तैयबा मुनव्वर को भी बधाई दी।

आर्किटेक्चर संस्थानों का मूल्यांकन कई पैमानों पर किया जाता है जैसे कि एडमिशन की क्वालिटी और गवर्नेंस, एकेडमिक एक्सीलेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और कैंपस लाइफ, पर्सनैलिटी और लीडरशिप डेवलपमेंट, करियर में तरक्की और प्लेसमेंट एवं एकेडमिक व इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के बीच संस्थान की छवि।

बयान में कहा गया है कि लेटेस्ट रैंकिंग जामिया मिल्लिया इस्लामिया की एकेडमिक एक्सीलेंस को आगे बढ़ाने, इनोवेशन को बढ़ावा देने और भारत के प्रमुख हायर एजुकेशन संस्थानों में अपनी स्थिति को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को फिर से साबित करती है।

--आईएएनएस

डीके/वीसी