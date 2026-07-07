जमशेदपुरः हिमांशु सिंह हत्याकांड में चार और आरोपी गिरफ्तार, अब तक 9 दबोचे गए, मुख्य आरोपी पर दो लाख का इनाम

जमशेदपुर, 7 जुलाई (आईएएनएस)। जमशेदपुर में करनी सेना के युवा नेता हिमांशु सिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने चार और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही इस मामले में अब तक गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़कर नौ हो गई है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल किए गए कई धारदार हथियार भी बरामद किए हैं, जबकि मुख्य आरोपी विश्वनाथ मंडल उर्फ बोदरा अब भी फरार है। उसकी गिरफ्तारी पर दो लाख रुपए का इनाम घोषित है।

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ताजा कार्रवाई में लखींद्र लोहार, जगदीश मंडल, विजय महानंद को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक नाबालिग को भी पकड़ा गया है। जांच के दौरान सामने आए सीसीटीवी फुटेज में लखींद्र लोहार की घटना में सक्रिय भूमिका दिखाई देने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया।

पुलिस ने इन आरोपियों के पास से चापड़, कुल्हाड़ी, भुजाली और चाकू बरामद किए हैं, जिनका इस्तेमाल हत्या में किया गया था। मामले की जांच के लिए नवनियुक्त वरीय पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) के निर्देश पर छह विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किए गए हैं। ये टीमें तकनीकी साक्ष्यों और खुफिया सूचनाओं के आधार पर झारखंड के साथ-साथ अन्य राज्यों में भी छापेमारी कर रही हैं।

इससे पहले पुलिस ने रविवार की शाम को डबल डाउन बार के मालिक नीरज सिंह को राजस्थान के खाटूश्यामजी क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर जमशेदपुर लाया जा रहा है। पुलिस का आरोप है कि घटना से जुड़े तथ्यों की जांच में उनकी भूमिका भी सामने आई है। मुख्य आरोपी विश्वनाथ मंडल उर्फ बोदरा घटना के बाद से फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने दो लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है।

पुलिस ने आम लोगों से आरोपी के संबंध में सूचना देने की अपील करते हुए भरोसा दिलाया है कि सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। 27 जून की रात जमशेदपुर के बिष्टूपुर स्थित डबल डाउन बार के बाहर करणी सेना के नेता हिमांशु सिंह की धारदार हथियारों से हमला कर हत्या कर दी गई थी।

प्रारंभिक जांच में महिलाओं से कथित छेड़खानी का विरोध करने के बाद विवाद बढ़ने की बात सामने आई थी। घटना के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे थे, जिसके बाद राज्य सरकार ने तत्कालीन एसएसपी समेत कई पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की थी।

--आईएएनएस

एसएनसी/डीकेपी