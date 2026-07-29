जामनगर में गुजरात पुलिस ने 77.71 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की

जामनगर, 29 जुलाई (आईएएनएस)। गुजरात पुलिस के स्टेट मॉनिटरिंग सेल (एसएमसी) ने जामनगर जिले में शराबबंदी के तहत की गई छापेमारी में 77.71 लाख रुपए की इंडियन मेड फॉरेन लिकर (आईएमएफएल) और बीयर जब्त की है। जब्त किए गए सामान की कुल कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी गई है।

Read More

इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि शराब सप्लाई नेटवर्क से जुड़े 13 अन्य लोगों को वांटेड घोषित किया गया है।

यह छापेमारी स्टेट मॉनिटरिंग सेल के पुलिस इंस्पेक्टर पीपी ब्रह्मभट्ट की अगुवाई वाली टीम ने लालपुर पुलिस स्टेशन के इलाके में आने वाले सनोसरी गांव के एक खेत में की।

यह ऑपरेशन राज्य भर में अवैध शराब और जुए की गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के लिए गुजरात के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) जीएस मलिक के निर्देशों के बाद चलाया गया।

पुलिस ने बताया कि उन्होंने आईएमएफएल और बीयर के लगभग 500 कार्टन बरामद किए, जिनमें 5,978 बोतलें थीं और जिनकी कीमत 77,71,400 रुपए थी। जब्त की गई अन्य चीजों को मिलाकर, जब्त किए गए कुल सामान की कीमत 1,00,85,530 रुपए आंकी गई।

गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान जामनगर जिले के सनोसरी गांव के नागाभाई डांगर, जामनगर के लालपुर तालुका के वनंदेवरी सिम इलाके के हेमत डांगर और राजस्थान के जालौर जिले के मीरपुरा चारणों की ढानिया के सूरजप्रकाश जाट के तौर पर हुई है।

आरोपियों पर गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट के साथ-साथ भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया है।

यह हालिया ऑपरेशन गुजरात में इस साल स्टेट मॉनिटरिंग सेल द्वारा शराब की बड़ी जब्ती की कड़ी में एक और मामला है।

इस महीने की शुरुआत में एसएमसी ने कच्छ में 48.35 लाख रुपए से ज्यादा की आईएमएफएल और बीयर जब्त की थी, जिससे जब्त की गई संपत्ति की कुल कीमत 78.57 लाख रुपए हो गई थी।

--आईएएनएस

एमएस/