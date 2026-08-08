जम्मू कश्मीर: यूनिटी मॉल को लेकर उत्साहित उधमपुर के कारीगर, किया सरकार की पहल का स्वागत

उधमपुर, 8 अगस्त (आईएएनएस)। 'प्रधानमंत्री एकता मॉल' के तहत जम्मू-कश्मीर में दो यूनिटी मॉल बनाए जाने हैं। उधमपुर के स्थानीय कारीगरों और स्वयं-सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं ने इस पहल की प्रशंसा की है।

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'प्रधानमंत्री एकता मॉल' से उधमपुर के स्थानीय कारीगरों, स्वयं-सहायता समूहों और उद्यमियों के लिए मार्केटिंग के नए मौके बनने की उम्मीद है। इससे स्थानीय स्तर पर बने सामान को देशभर के पर्यटकों और खरीदारों के बीच अधिक पहचान मिल सकेगी।

स्थानीय कारीगरों ने इस प्रोजेक्ट का स्वागत करते हुए कहा कि इससे पारंपरिक हस्तशिल्प और कौशल-आधारित कामों से जुड़े लोगों को खास तौर पर फायदा होगा। उन्होंने कहा कि यह पहल स्थानीय कारीगरी को बचाने के साथ-साथ बेहतर बिजनेस के मौके बनाने और आजीविका को बेहतर बनाने में मदद करेगी।

कारीगरों ने सरकार के फैसले की तारीफ भी की और इसे जिले के पारंपरिक उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम बताया।

हस्तशिल्प सेवा केंद्र की असिस्टेंट डायरेक्टर अंबिका सम्ब्याल ने आईएएनएस से कहा, "राज्य सरकार ने जिस 'यूनिटी मॉल' की घोषणा की है, वह एक बहुत ही दूरदर्शी और अहम पहल साबित होगी। क्योंकि इससे स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों, खासकर जम्मू-कश्मीर के हथकरघा और हस्तशिल्प कारीगरों को एक मंच मिलेगा।"

उन्होंने कहा कि यह पहल उनके लिए मार्केटिंग का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म होगा, जहां स्थानीय लोग भी असली हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पाद खरीद सकेंगे। इस तरह का एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म होना एक बड़ी उपलब्धि और सभी के लिए अच्छी खबर है।

एक फैब्रिक आर्टिस्ट अनामिका शर्मा ने कहा, "हमारी राज्य सरकार 'यूनिटी मॉल' का कॉन्सेप्ट लेकर आई है, जो जम्मू और कश्मीर, दोनों डिवीजन में खुलने वाला है। एक आर्टिस्ट के तौर पर मैं बहुत खुश हूं कि भविष्य में हमें एक ऐसी जगह मिलेगी जहां मैं अपने हाथ से बने सामान (हैंडीक्राफ्ट) दिखा सकूंगी। अभी तो मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए शुरुआत की है, लेकिन जाहिर है कि भविष्य में मैं अपने सामान को दिखाने के लिए एक फिजिकल जगह चाहती हूं, जहां लोग आ सकें, मुझसे बात कर सकें और मुझे आमने-सामने फीडबैक मिल सके, साथ ही हमारी परंपरा भी जिंदा रहे।"

क्रोशिया आर्टिस्ट नजरीन सलारिया ने कहा, "मैं हाथ से बनी चीजें बनाती हूं। सरकार की यह पहल, जो हमें एक प्लेटफॉर्म दे रही है, हमारे लिए बहुत जरूरी है। बन रहा 'यूनिटी मॉल' हमें एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म देगा। जहां तक आज की बात है, हमारे पास अपने उत्पाद बेचने के लिए ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। इसलिए, इससे हमें फायदा होगा और ग्राहकों को भी लाभ होगा, क्योंकि इसके जरिए हम सीधे ग्राहकों से जुड़ पाएंगे।"

जिला उद्योग केंद्र और हस्तशिल्प विभाग के अधिकारियों ने भी इस पहल को स्थानीय उद्यमों को मजबूत करने, उद्यमिता को बढ़ावा देने और उधमपुर के कारीगरों के लिए बाजार तक पहुंच बढ़ाने का अवसर बताया।

जिला उद्योग केंद्र के जनरल मैनेजर किशोर सिंह कटोच ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि जम्मू में यूनिटी मॉल खुलने से हमारी अर्थव्यवस्था, व्यापार, पर्यटन और एमएसएमई को बढ़ावा मिलेगा। जहां तक जिला उद्योग केंद्र की बात है, तो कारीगर या वे लोग जिन्होंने अपना छोटा कारोबार शुरू करने के लिए लोन लिया है, वे अपने उत्पादों को वहां आसानी से बेच व प्रदर्शित कर पाएंगे और अपनी बिक्री बढ़ा पाएंगे। इसलिए, इस यूनिटी मॉल के खुलने से जिला उद्योग केंद्र और औद्योगिक क्षेत्र को अच्छा बढ़ावा मिलेगा।

--आईएएनएस

डीसीएच/