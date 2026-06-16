जम्मू-कश्मीर विकास की राह पर, जल्द ही मिलेगा राज्य का दर्जा : गुलाम अली खटाना

श्रीनगर, 16 जून (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के विरोध-प्रदर्शन के लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के इंडिया ब्लॉक से समर्थन मांगा है। इसे लेकर सियासत तेज हो गई है। इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के राज्‍यसभा सांसद गुलाम अली खटाना ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्‍होंने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को विरोध करने का अधिकार है। प्रधानमंत्री को धन्‍यवाद देना चाहिए कि जम्‍मू-कश्‍मीर को विकास की तरफ आगे बढ़ाने में उनकी अहम भूमिका है।

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भाजपा राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना आईएएनएस से कहा, "लोकतंत्र है, और हम किसी को विरोध करने से नहीं रोकते। लेकिन सवाल यह है कि आज के राजनीतिक स्टंट लोगों को पसंद नहीं आते। पहले, जब अनुच्छेद 370 लागू था, तब ये स्टंट काम करते थे।

उन्‍होंने कहा कि आज, लोगों ने उन्हें जनादेश दिया है। उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्‍यवाद देना चाहिए कि आम नागरिक को बना परेशान किए जम्‍मू-कश्‍मीर को विकास की तरफ अग्रसर किया है। वहीं, सीएम गायब हैं, उनको जनता के बीच रहना चाहिए।

उन्‍होंने कहा कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ने वादा किया है कि जम्मू-कश्मीर विकास की तरफ बढ़ रहा है। हम जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा भी देंगे।

भाजपा के राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना ने जम्‍मू-कश्‍मीर कहते हैं, "जो लोग अंधेरे में रहते हैं, वे निश्चित रूप से यही कहेंगे कि कश्मीर में अभी तक कुछ नहीं हुआ है। लेकिन कश्मीर में वे माताएं, वे बच्चे जिनका इस्तेमाल पत्थरबाजी और बंद के लिए किया जाता था, परेशान किसान, हमारा कारोबारी समुदाय को फायदा हो रहा है। छोटे वेंडर से लेकर बड़े बिजनेसमैन, ट्रांसपोर्टर, टूरिज्म ऑपरेटर, होमस्टे मालिक तक आज हर वर्ग खुशहाल है। कश्मीर के केसर को जीआई टैग मिला है, साथ ही अखरोट, सेब और होमस्टे को भी। इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हुआ है।

उन्‍होंने कहा कि क्या किसी ने सोचा था कि कश्मीर के सेब बिना स्टोरेज के सीधे दिल्ली पहुंचेंगे? यह इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि मोदी जी हैं। अब उन्हें अपना नजरिया बदलना चाहिए।

अमेरिका-ईरान के बीच समझौते को लेकर गुलाम अली खटाना कहते हैं, "हम शुरू से ही कह रहे हैं कि ईरान-अमेरिका-इजरायल के बीच चल रहे विवाद को बातचीत और कूटनीति से सुलझाया जा सकता है। सबसे मुश्किल मुद्दों को भी बातचीत से हल किया जा सकता है।

भाजपा नेता ने कहा इजरायल के साथ हमारे तकनीकी संबंध हैं और हमारी विदेश नीति स्वतंत्र है। हम अपने 140 करोड़ लोगों के हित में काम करते हैं। मैं प्रधानमंत्री को बधाई दूंगा कि उन्‍होंने जिस तरह से कोविड काल में देश को संभाला था, उसी तरह इस समय जंग के हालात में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों को बेहतर तरीके से संभाला है।

उन्‍होंने कहा कि विपक्ष ने अफरातफरी फैलाने का प्रयास किया लेकिन यह पीएम मोदी का प्रबंधन है और उम्‍मीद करता हूं कि पेट्रोल-डीजल की कीमतों में भी जल्‍द ही कमी आएगी।

--आईएएनएस

एएसएच/पीएम