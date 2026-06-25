जम्मू-कश्मीर: उपराज्यपाल ने 'अमरनाथ यात्रा-2026' सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की

श्रीनगर, 25 जून (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुरुवार को पहलगाम में श्री अमरनाथ जी यात्रा (संजय-2026) की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। यह यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है।

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बैठक में उपराज्यपाल के प्रधान सचिव और श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनदीप के भंडारी, युवा सेवा एवं खेल विभाग के आयुक्त सचिव और पहलगाम क्षेत्र के नोडल अधिकारी शाहिद इकबाल चौधरी, संभागीय आयुक्त कश्मीर अंशुल गर्ग, सूचना एवं पुलिस अधीक्षक कश्मीर वीके बर्डी, सूचना एवं यातायात अधीक्षक जम्मू-कश्मीर एम. सुलेमान चौधरी, उपायुक्त अनंतनाग बिलाल मोहिउद्दीन भट, एसएसपी अनंतनाग अमोद नागपुरे अशोक और नागरिक प्रशासन, पुलिस एवं सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

उपराज्यपाल ने रसद व्यवस्था, आवास, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वच्छता, बिजली और पानी की आपूर्ति, नागरिक सुविधाएं, सड़क संपर्क, आरएफआईडी कार्ड, संयुक्त नियंत्रण कक्ष, ट्रैक रखरखाव, पैदल पुल निर्माण, लंगर व्यवस्था, प्रतीक्षा क्षेत्र, यातायात प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की।

उन्होंने विभागों को निर्देश दिया कि वे तीर्थयात्रियों के लिए सुचारू व्यवस्था, पुख्ता सुरक्षा और एक यादगार अनुभव सुनिश्चित करें। आपदा प्रबंधन पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि उच्च ऊंचाई, खराब मौसम और भीड़भाड़ से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए अभियान चलाए जाने चाहिए।

उन्होंने मौसम आधारित निकासी प्रोटोकॉल, पर्वतीय प्रतिक्रिया दल (एमआरटी) की तैनाती, पारगमन तंबुओं और अग्नि सुरक्षा उपकरणों का गहन निरीक्षण, वास्तविक समय में भीड़ का विश्लेषण और सुदृढ़ यातायात प्रबंधन का आह्वान किया।

सिन्हा ने विभागों के बीच समन्वय, कार्यों को समय पर पूरा करने और नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए। उन्होंने प्रशिक्षित कर्मचारियों के साथ-साथ पारगमन शिविरों और पड़ाव बिंदुओं पर विश्वसनीय जल और बिजली आपूर्ति पर जोर दिया।

अनंतनाग के उपायुक्त ने तैयारियों की जानकारी दी, जबकि एसएसपी अनंतनाग ने बहुस्तरीय सुरक्षा ढांचे को प्रस्तुत किया।

मीडिया से बात करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर प्रशासन, पुलिस, सुरक्षा बल, भारत सरकार और श्राइन बोर्ड ने बाबा अमरनाथ के श्रद्धालुओं के लिए एक सुरक्षित और आध्यात्मिक अनुभव सुनिश्चित करने हेतु सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। स्थानीय निवासी और हितधारक देश भर से आने वाले तीर्थयात्रियों का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं।

--आईएएनएस

एमएस/