जम्मू-कश्मीर : ट्राल पुलिस स्टेशन ने हिट-एंड-रन केस सुलझाया, आरोपी गिरफ्तार, मोटरसाइकिल जब्त

श्रीनगर, 13 जुलाई (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के अवंतीपोरा के ट्राल पुलिस स्टेशन ने एक हिट-एंड-रन केस को सफलतापूर्वक सुलझा लिया है। पुलिस ने मामले में उस आरोपी को भी गिरफ्तार किया है, जिसने एक पैदल यात्री को घायल किया और घटनास्थल से भाग गया था।

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यह मामला ट्राल के खलील रोड पर हुई एक घटना से जुड़ा है, जहां एक अज्ञात मोटरसाइकिल सवार ने ट्राल बाला के रहने वाले पैदल यात्री शब्बीर अहमद भट को टक्कर मार दी और दुर्घटना के तुरंत बाद भाग गया। घायल व्यक्ति को इलाज के लिए तुरंत सब-डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया।

घटना के बाद, कानून की संबंधित धाराओं के तहत पुलिस स्टेशन में एफआईआर नंबर 73/2026 दर्ज की गई और जांच शुरू की गई। ट्राल पुलिस स्टेशन के एसएचओ इंस्पेक्टर तजामुल इस्लाम की अगुवाई में एक पुलिस टीम ने आरोपी की पहचान करने और उसे पकड़ने के लिए लगातार तकनीकी और मानवीय खुफिया जानकारी के आधार पर प्रयास किए।

लगातार जांच के बाद आरोपी मुर्सलीन रियाज को, जो गिरफ्तारी से बच रहा था, सफलतापूर्वक पकड़ लिया गया। इसी के साथ पुलिस द्वारा अपराध में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल की पहचान की गई और कानून के अनुसार उसे जब्त कर लिया गया। पुलिस द्वारा गिरफ्तारी और जब्ती से जुड़ी सभी कानूनी और प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं।

इस कार्रवाई के साथ पुलिस ने दोहराया कि पुलिस सड़क यातायात अपराधों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी वाहन चालकों से आग्रह करती है कि वे जिम्मेदारी से गाड़ी चलाएं और लोगों की जान बचाने के लिए यातायात नियमों का सख्ती से पालन करें।

--आईएएनएस

डीके/एबीएम