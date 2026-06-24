जम्मू-कश्मीर: ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने 'श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026' के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की

श्रीनगर, 24 जून (आईएएनएस)। आने वाली संजय-2026 यात्रा (श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026) के दौरान यात्रियों की आवाजाही को आसान और बिना किसी परेशानी के बनाने के लिए जम्मू-कश्मीर ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने बुधवार को यात्री काफिलों के लिए समय-सारणी जारी की।

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इस समय-सारणी के अनुसार, यात्रियों का जत्था हर दिन सुबह 4 बजे या उससे पहले भगवती नगर यात्री निवास से उत्तरी कश्मीर के बालटाल बेस कैंप के लिए निकलेगा। सुरक्षा के साथ जाने वाले काफ़िले को सुबह 10 बजे या उससे पहले बनिहाल से बालटाल के लिए निकलना होगा।

गांदरबल जिले के मनीगाम ट्रांजिट कैंप से, जत्थे को शाम 5 बजे तक ही बालटाल बेस कैंप की ओर जाने की अनुमति होगी।

इसी तरह, बालटाल बेस कैंप से यात्रियों को वापस लाने वाले जत्थे को ज्यादा से ज्यादा सुबह 6 बजे तक निकलना होगा। उसी काफिले को सुबह 11.30 बजे या उससे पहले बनिहाल से जम्मू के लिए निकलना होगा।

पहलगाम बेस कैंप के लिए यात्रियों का जत्था जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से सुबह 4.15 बजे या उससे पहले निकलना चाहिए। इसी जत्थे को पहलगाम बेस कैंप के लिए बनिहाल से सुबह 10.45 बजे या उससे पहले निकलना होगा।

पहलगाम से जम्मू लौटने वाले यात्रियों का जत्था सुबह 6 बजे या उससे पहले निकलना चाहिए, और पहलगाम के पास नुनवान बेस कैंप से इसे सुबह 6.30 बजे या उससे पहले निकलना होगा। इस जत्थे को जम्मू के लिए बनिहाल से सुबह 8 बजे या उससे पहले निकलना होगा।

जो यात्री/पर्यटक सुरक्षा के साथ चलने वाले जत्थों में नहीं आ रहे हैं, उनके लिए समय-सारणी यह ​​है कि यात्रियों या पर्यटकों को ले जाने वाली आखिरी गाड़ी को दोपहर 3 बजे तक न्यौग सुरंग पार कर लेनी चाहिए। आखिरी गाड़ी को शाम 5 बजे या उससे पहले बालटाल के लिए मनीगाम ट्रांजिट कैंप से निकलना होगा। इसी तरह, बिना जत्थे वाले यात्रियों/पर्यटकों की गाड़ियों को सुबह 10 बजे या उससे पहले गांदरबल के लिए सोनमर्ग से निकलना होगा और दोपहर 12 बजे या उससे पहले श्रीनगर के लिए मनीगाम ट्रांजिट कैंप से निकलना होगा।

दोपहर 3:30 बजे के बाद पहलगाम से जम्मू/श्रीनगर/अनंतनाग की ओर किसी भी यात्री/पर्यटक वाहन को जाने की अनुमति नहीं होगी। शाम 4 बजे के बाद सोनमर्ग से श्रीनगर की ओर किसी भी यात्री/पर्यटक वाहन को जाने की अनुमति नहीं होगी। शाम 5 बजे के बाद गुलमर्ग से श्रीनगर की ओर किसी भी पर्यटक वाहन को जाने की अनुमति नहीं होगी, और शाम 5 बजे के बाद श्रीनगर से गुलमर्ग की ओर भी किसी वाहन को जाने की अनुमति नहीं होगी।

ट्रैफिक एडवाइजरी में कहा गया कि यात्रियों/पर्यटकों को सलाह दी जाती है कि वे कश्मीर घाटी में केवल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच ही यात्रा करें। शाम 6 बजे सुरक्षा बलों और रोड ओपनिंग पार्टियों के हटने के बाद, यात्रियों/पर्यटकों के किसी भी वाहन को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

--आईएएनएस

एमएस/