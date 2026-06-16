जम्मू-कश्मीर सरकार ने अमरनाथ यात्रा को सुगम बनाने के लिए 63 अधिकारियों को तैनात किया

श्रीनगर, 16 जून (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर सरकार ने श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड (एसएएसबी) में 63 अधिकारियों को अल्पकालिक आधार पर तैनात किया है। ये अधिकारी गुफा तीर्थस्थल के मार्ग में स्थित विभिन्न शिविरों में शिविर निदेशक और अतिरिक्त शिविर निदेशक के रूप में तैनात रहेंगे।

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सरकारी आदेश में कहा गया है कि तीर्थयात्रा के सुचारू संचालन में सहायता के लिए जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को अल्पकालिक आधार पर एसएएसबी में तैनात करने की स्वीकृति दे दी गई है।

अमरनाथ यात्रा 2026 आधिकारिक तौर पर 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी, जो 57 दिनों तक चलेगी।

प्रतिनियुक्त अधिकारियों में जगदीश सिंह (अतिरिक्त उपायुक्त सांबा), वीरेंद्र कुमार मन्याल (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पर्यटन विकास प्राधिकरण, पटनीटॉप), चंद्र प्रकाश (अतिरिक्त सचिव, जल शक्ति विभाग), अतुल कुमार (अतिरिक्त सचिव, आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण विभाग), विकास धर बागाती (अतिरिक्त सचिव, पर्यटन विभाग), विकास आनंद (संयुक्त रजिस्ट्रार), गुरदेव कुमार (संयुक्त निदेशक, विद्यालय शिक्षा, जम्मू), अखिल सदोत्रा (परियोजना अधिकारी, कठुआ), विकास शर्मा (उप सचिव, उच्च शिक्षा विभाग), विशाल सिंह परिहार (राजस्व अटॉर्नी, संभागीय आयुक्त, जम्मू), मनोज कुमार (परियोजना अधिकारी, वेतन रोजगार, किश्तवाड़), ओम प्रकाश (परियोजना अधिकारी, वेतन रोजगार, उधमपुर), चंद्रकांत भगत (जिला खनिज अधिकारी, किश्तवाड़), डीएमओ (डोडा का अतिरिक्त प्रभार), संजीव कुमार (ब्लॉक विकास अधिकारी, चिराल्ला, डोडा) शामिल हैं।

सरकारी आदेश में आगे कहा गया है कि नियंत्रण अधिकारी उपर्युक्त अधिकारियों को कार्यमुक्त करेंगे, जिससे वे श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कार्यालय में बोर्ड द्वारा निर्धारित तिथि पर रिपोर्ट कर सकें।

अधिकारियों की सटीक तैनाती एसएएसबी द्वारा की जाएगी; और ये अधिकारी प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान अपने-अपने पदों से वेतन प्राप्त करते रहेंगे और यात्रा-2026 की समाप्ति के तुरंत बाद अपने-अपने पदों पर वापस लौट जाएंगे।

--आईएएनएस

एमएस/