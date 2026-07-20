जम्मू-कश्मीर सीएम ने बारिश पीड़ितों के परिजनों को 6 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने की घोषणा की

जम्मू, 20 जुलाई (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को राजौरी और पुंछ जिलों में बारिश से संबंधित घटनाओं में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए 6 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की। इसके साथ ही उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की।

Read More

मुख्यमंत्री ने अचानक आई बाढ़, भूस्खलन और बारिश से संबंधित अन्य घटनाओं में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हालांकि कोई भी वित्तीय सहायता प्रभावित परिवारों को हुए अपूरणीय नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती, लेकिन सरकार इस कठिन समय में उनके साथ मजबूती से खड़ी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कल पुंछ और राजौरी में आई अचानक बाढ़, भूस्खलन और बारिश से संबंधित अन्य घटनाओं के कारण हुई जानमाल की अपूरणीय क्षति की भरपाई किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता से नहीं की जा सकती, फिर भी शोक संतप्त परिवारों को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए प्रत्येक मृतक के परिजनों को 6 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी।

राहत पैकेज में राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से 4 लाख रुपए और मुख्यमंत्री राहत कोष (सीएमआरएफ) से अतिरिक्त 2 लाख रुपए शामिल हैं।

राजौरी और पुंछ जिलों में आई विनाशकारी बाढ़ और बारिश से संबंधित अन्य घटनाओं के बाद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद यह घोषणा की गई है। इन घटनाओं में कई लोगों की जान गई और सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति को व्यापक नुकसान पहुंचा।

बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने प्रशासन को प्रभावित परिवारों की तत्काल राहत और पुनर्वास सुनिश्चित करने का निर्देश दिया और इस बात पर जोर दिया कि सभी संभव सहायता बिना किसी देरी के उन तक पहुंचनी चाहिए।

उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं को बहाल करने और राहत उपायों में तेजी लाने के लिए सभी संबंधित विभागों के समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर भी बल दिया।

इस बीच, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के बाद की स्थिति की समीक्षा की। उपराज्यपाल ने वरिष्ठ अधिकारियों से बात की और प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित राहत और बुनियादी ढांचे की बहाली के निर्देश दिए।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उपराज्यपाल ने कहा कि मैंने आज वरिष्ठ अधिकारियों से भारी बारिश, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के प्रभाव का आकलन करने के लिए बात की। डोडा में दो लोगों की मौत से मैं बहुत दुखी हूं और उनके परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है।

उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जम्मू-कश्मीर पुलिस और सेना सहित आपातकालीन टीमें संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात हैं और हाई अलर्ट पर हैं। पुंछ, राजौरी, रियासी और उधमपुर की प्रमुख सड़कें फिर से खोल दी गई हैं और कई क्षेत्रों में जल आपूर्ति बहाल करने का काम जारी है।

--आईएएनएस

एमएस/