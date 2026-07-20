जम्मू-कश्मीर: पुंछ में ताजा भूस्खलन में सात लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी

जम्मू, 20 जुलाई (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में सोमवार को भारी बारिश के कारण हुए ताजा भूस्खलन में सात लोगों की मौत हो गई।

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अधिकारियों ने बताया कि भूस्खलन सोमवार को पुंछ के लोरान-दुमिलन इलाके में हुआ। अधिकारियों ने बताया कि लगातार बारिश के कारण भूस्खलन हुआ, जिसमें सात लोगों की मौत हो गई। सात शव बरामद कर लिए गए हैं और लापता लोगों की तलाश के लिए खोज और बचाव अभियान जारी है।

स्थानीय लोगों ने बताया कि अचानक बाढ़ और भूस्खलन के गंभीर खतरे को देखते हुए मस्जिदों से लोगों को सतर्क करने के लिए घोषणाएं की गईं। पुलिस, नागरिक प्रशासन, एसडीआरएफ और स्थानीय स्वयंसेवक मौके पर पहुंचे और बचाव अभियान शुरू किया।

अधिकारियों द्वारा नुकसान का आकलन किया जा रहा है और बचाव अभियान जारी है। रविवार को भारी बारिश के कारण आई बाढ़ से जम्मू मंडल के पुंछ और राजौरी समेत कई इलाकों में भारी तबाही मची, जिसमें कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लापता बताए जा रहे हैं।

अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को नौ और लोगों की मौत के साथ, दो दिनों से जारी बारिश के प्रकोप से जम्मू क्षेत्र में मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 26 हो गई है।

अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में बचाव अभियान जारी है। लगातार बारिश के कारण आई बाढ़ ने पुंछ और राजौरी जिलों में भारी तबाही मचाई है।

जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज राजौरी और पुंछ जिलों में आई बाढ़, भूस्खलन और बारिश से संबंधित अन्य घटनाओं में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को 6 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि यद्यपि किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता जानमाल के अपूरणीय नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती, फिर भी शोक संतप्त परिवारों को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए अनुग्रह राशि की घोषणा की गई है।

उन्होंने कहा कि राहत पैकेज में राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से 4 लाख रुपए और मुख्यमंत्री राहत कोष (सीएमआरएफ) से अतिरिक्त 2 लाख रुपए शामिल हैं।

यह घोषणा हाल ही में राजौरी और पुंछ के कुछ हिस्सों में आई भीषण बाढ़, भूस्खलन और भारी बारिश के बाद की गई है, जिसमें कई लोगों की जान चली गई और संपत्ति एवं बुनियादी ढांचे को व्यापक क्षति पहुंची।

--आईएएनएस

एमएस/