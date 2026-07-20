जम्मू-कश्मीर में बाढ़: पुंछ और राजौरी जिलों में 20 से अधिक लोगों की मौत, कई लापता

जम्मू, 20 जुलाई (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में बाढ़ से हुई भारी तबाही और मौतों का मंजर सामने आ रहा है। सोमवार को लोगों की तकलीफों और बुनियादी ढांचे के ढहने की दिल दहला देने वाली खबरें सामने आईं, जबकि सैकड़ों लोग बाल-बाल मौत के मुंह से बच निकले।

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उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को हालात का जायजा लिया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की और सभी विभागों को प्रभावित परिवारों की हर संभव मदद करने का निर्देश दिया।

खबरों के अनुसार, रविवार को जम्मू पहुंचने के बाद से सोमवार सुबह तक उमर अब्दुल्ला को हालात के बारे में हर आधे घंटे में जानकारी मिल रही थी। साथ ही, वे अधिकारियों और आम लोगों से भी बात कर रहे थे ताकि उन्हें भरोसा दिला सकें कि इस दुखद समय में वे उनके साथ खड़े हैं।

रविवार तड़के राजौरी और पुंछ जिलों में कई जगहों पर बादल फटने से अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। इस घटना में दस लोगों की मौत हो गई और आठ लोग लापता हैं। आशंका है कि लापता लोगों की भी मौत हो गई होगी क्योंकि उनके शव अभी भी मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। इसके अलावा, बाढ़ में कम से कम 20 गाड़ियां बह गईं और लगभग 40 अन्य गाड़ियों को नुकसान पहुंचा।

अचानक आई बाढ़ से पुंछ के सुरनकोट इलाके में कम से कम 47 घरों और दूसरी इमारतों को नुकसान पहुंचा, जबकि राजौरी इलाके में कम से कम 20 दुकानों और दूसरी इमारतों को नुकसान पहुंचा।

रविवार को जम्मू, राजौरी और पुंछ इलाकों में बाढ़ में फंसे लगभग 45 लोगों को बचाया गया। अचानक आई बाढ़ के कारण बिजली के कई खंभे और आधे दर्जन ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गए और राजौरी में थन्नामंडी, दरहाल और पुंछ में सुरनकोट, मंडी और हवेली के कई इलाकों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि रविवार तड़के ऊपरी इलाकों में कई बार बादल फटने से आई अचानक बाढ़ के कारण पुंछ के सुरनकोट इलाके में 15 लोग बह गए या मलबे में दब गए।

सेना, पुलिस और एसडीआरएफ के जवानों ने स्थानीय लोगों की मदद से शाम तक आठ शव बरामद कर लिए, जबकि आठ अन्य लोग अभी भी लापता हैं। इन घटनाओं में तीन लोग घायल हुए और उन्हें अस्पताल पहुँचाया गया। खबरों के अनुसार, बादल फटने, अचानक आई बाढ़ के कारण कम से चार दर्जन घरों और अन्य इमारतों और पनचक्कियों आदि को नुकसान पहुंचा।

सुरन नदी और आसपास के नालों में अचानक आई बाढ़ से प्रभावित ग्रामीणों के दर्जनों मवेशी भी बह गए।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुरनकोट के मर्राह गांव में अचानक आई बाढ़ से एक घर बह गया, जिसमें एक परिवार के आठ सदस्य लापता हो गए। बाद में इस परिवार के तीन शव बरामद किए गए, जबकि मलबे में दबे बाकी पांच शवों का अभी तक पता नहीं चल पाया है।

सांगला गांव में भी एक ग्रामीण का घर बह गया। अधिकारी ने बताया कि इस परिवार का एक शव बरामद कर लिया गया है, जबकि तीन अन्य लापता लोगों की तलाश जारी है। सुरनकोट सब-डिविजन में सांगलाणी में एक ग्रामीण और मरहोट में एक अन्य ग्रामीण बह गया।

इन दोनों ग्रामीणों के शव बरामद कर लिए गए। पुंछ के हवेली इलाके में एक कच्चा घर ढह गया, जिसमें नाजिया कौसर नाम की महिला की मौत हो गई और उसके पति मोहम्मद हफीज गंभीर रूप से घायल हो गए।उन्हें पहले पुंछ के जिला अस्पताल ले जाया गया और बाद में बेहतर इलाज के लिए जीएमसी राजौरी रेफर कर दिया गया।

अधिकारियों ने बताया कि सिविल और पुलिस प्रशासन, सेना, स्थानीय लोगों के साथ-साथ एसडीआरएफ और दूसरी एजेंसियों की टीमें लापता शवों को खोजने के काम में लगी हुई हैं। नदी के किनारे से 30 से अधिक लोगों को बचाया गया। जल निकायों के पास रहने वाले लोगों को अगले कुछ दिनों तक सतर्क रहने के लिए कहा गया है क्योंकि मौसम विभाग ने इस इलाके में अचानक बाढ़ और भारी बारिश की भविष्यवाणी की है।

राजौरी से मिली खबरों के मुताबिक, बादल फटने से आई बाढ़ ने राजौरी में भारी तबाही मचाई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और जल शक्ति विभाग का एक दिहाड़ी मजदूर लापता हो गया।

बाढ़ ने थन्नामंडी नदी के किनारे भारी तबाही मचाई, लगभग दो दर्जन गाड़ियां बहा ले गई और राजौरी में बेला कॉलोनी के पास बस स्टैंड पर कम से कम 40 अन्य गाड़ियों के साथ-साथ रिहायशी मकानों, दुकानों, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, कृषि भूमि और मवेशियों को भी भारी नुकसान पहुंचाया।

थन्नामंडी, डारहल और ऊपरी पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के बाद रविवार को तड़के करीब 2.45 बजे राजौरी शहर में अचानक बाढ़ आ गई।

सुखतो नदी और दूसरी मौसमी धाराओं के जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी से कई निचले इलाकों में पानी भर गया, जिससे पूरे जिले में आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। घरों, दुकानों, सड़कों और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा, और कई परिवारों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा।

जिला प्रशासन ने सेना, एसडीआरएफ, पुलिस, सिविल डिफेंस और दूसरी बचाव एजेंसियों के साथ मिलकर प्रभावित इलाकों में तुरंत बड़े पैमाने पर बचाव और राहत अभियान शुरू किए।

अधिकारियों ने बताया कि नुकसान का व्यापक आकलन किया जा रहा है और सभी संबंधित विभाग नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। सबसे अधिक प्रभावित इलाका बेला कॉलोनी था, जहां बाढ़ का पानी नदी की सुरक्षा दीवार को तोड़कर न्यू बेला बस स्टैंड और आस-पास के रिहायशी इलाकों में घुस गया। बस स्टैंड पर खड़ी करीब 20 गाड़ियां तेज बहाव में बह गईं, जबकि लगभग 40 अन्य गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा।

बेला कॉलोनी के पीछे बने कई कमर्शियल प्रतिष्ठान, वर्कशॉप और दुकानें पूरी तरह से बर्बाद हो गईं। बेला बस स्टैंड कुछ साल पहले ही बनाया गया था।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि यह हाल के दशकों में राजौरी में आए सबसे भयानक बाढ़ों में से एक थी, जिसमें तेज पानी की लहरों ने कुछ ही मिनटों में गाड़ियों को बहा दिया। उन्होंने नदी के किनारे बस स्टैंड और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने और जनता का भारी पैसा बर्बाद करने के लिए पिछली जिला प्रशासनों / एमसीआर को जिम्मेदार ठहराया।

उन्होंने कहा कि नाले के किनारे सरकारी जमीन पर कुछ प्रभावशाली लोगों ने कब्जा कर लिया था और स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों की मिलीभगत से वहां दुकानें बना ली थीं।

बाढ़ ने अब्दुल्ला ब्रिज और तारिक ब्रिज के पास बनी झुग्गी-बस्तियों को भी तबाह कर दिया। बाढ़ का पानी बस्तियों में घुसने से 50 से ज़्यादा परिवारों के घर उजड़ गए। पिंकी देवी नाम की एक महिला बाढ़ में बह गई और उसकी मौत हो गई। बाद में बचाव दलों ने उसका शव बरामद किया।

जानमाल के इस दुखद नुकसान के अलावा कई परिवारों के मवेशी, घर का सामान और जीवन भर की जमा-पूंजी भी बह गई, जिससे उनके पास सिर्फ वही कपड़े बचे जो उन्होंने पहन रखे थे।

जम्मू डिवीजन और घाटी के लगभग सभी जिलों में लगातार हो रही बारिश के बीच, प्रभावित इलाकों से ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां सामने आ रही हैं जिनमें सेना के बहादुर जवानों, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जम्मू-कश्मीर पुलिस और आम नागरिकों ने लोगों को मौत के मुंह से बचाया है।

--आईएएनएस

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