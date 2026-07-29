जम्मू-कश्मीर: कुलगाम में हथियार बरामद, शोपियां में ड्रग तस्कर की संपत्ति जब्त

श्रीनगर, 29 जुलाई (आईएएनएस)। सुरक्षा बलों ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में एक सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया, जबकि पुलिस ने शोपियां जिले में एक ड्रग तस्कर की 18.76 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर दी।

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पुलिस के एक बयान के मुताबिक, कुलगाम पुलिस, 34 राष्ट्रीय राइफल्स (आरआर) और सीआरपीएफ की 18वीं बटालियन ने मिलकर तंत्रिपोरा-सुरसनू के बागों में एक ऑपरेशन चलाया।

पुलिस का कहना है कि इस ऑपरेशन में भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद हुआ है। इसे एक बड़ी कामयाबी बताया जा रहा है, जिससे इलाके में सक्रिय आतंकवादी नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है।

पुलिस ने कहा कि हथियारों और गोला-बारूद की बरामदगी ने इलाके में शांति भंग करने के लिए इनका इस्तेमाल करने की आतंकियों की साजिश को नाकाम कर दिया है।

एक अन्य ऑपरेशन में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बुधवार को शोपियां में नशीले पदार्थों से जुड़ी गतिविधियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत एक कथित ड्रग तस्कर की 18,76,665 रुपए कीमत की अचल संपत्ति को जब्त कर लिया।

पुलिस के बयान के अनुसार, जब्त की गई संपत्ति में कथोहल्लन निवासी ऋषि लोन के बेटे नजीर अहमद लोन का एक रिहायशी घर शामिल है।

पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान यह पता चला कि यह संपत्ति ड्रग्स और नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार से हुई कमाई से बनाई गई थी।

यह जब्ती केलर पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर नंबर 27/2025 के सिलसिले में की गई है। बयान में कहा गया है कि जब्ती की कार्रवाई एक अधिकृत पुलिस टीम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, लंबरदार और चौकीदार की मौजूदगी में की गई, ताकि सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन हो और पारदर्शिता बनी रहे।

पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई नशीले पदार्थों की तस्करी के वित्तीय ढांचे को खत्म करने की उनकी लगातार कोशिशों का हिस्सा है, जिसके तहत अवैध ड्रग व्यापार से हासिल की गई कथित संपत्तियों को निशाना बनाया जा रहा है।

ड्रग तस्करी और नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के नेटवर्क को खत्म करने के अपने लगातार ऑपरेशन के तहत, सुरक्षा बल ड्रग तस्करों और बेचने वालों के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं।

इस कार्रवाई में ड्रग्स से हुई कमाई से बनाई गई अचल और चल संपत्ति को जब्त करने के अलावा ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और आधार कार्ड को रद्द करना भी शामिल है।

--आईएएनएस

एससीएच/डीकेपी