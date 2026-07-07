जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल ने डोडा में बादल फटने से प्रभावित पीड़ितों के लिए राहत के आदेश दिए

श्रीनगर, 7 जुलाई (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार को डोडा जिले के थथरी क्षेत्र में बादल फटने से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत पहुंचाने के निर्देश दिए।

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जम्मू-कश्मीर लोक भवन से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि उपराज्यपाल ने डोडा के उपायुक्त को प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत पहुंचाने का निर्देश दिया है।

बयान में कहा गया कि जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल बादल फटने के बाद की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं।

उन्होंने डोडा के उपायुक्त कृष्ण लाल से बात की और उन्हें प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत और सहायता सुनिश्चित करने तथा पुनर्निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया।

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल ने एक पोस्ट में बताया कि उन्होंने थथरी क्षेत्र में बादल फटने के बाद की स्थिति का जायजा लेने के लिए डोडा के डीसी से बात की। कई घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन सौभाग्य से किसी के हताहत होने या घायल होने की कोई खबर नहीं है।

उन्होंने डीसी को प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत और सहायता सुनिश्चित करने और एनएच-244 को साफ करने सहित पुनर्निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया।

बादल फटने से कई दुकानें, आवासीय मकान, सड़कें और अन्य बुनियादी ढांचे क्षतिग्रस्त हो गए, लेकिन इस प्राकृतिक आपदा के कारण किसी की जान नहीं गई।

जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में बादल फटने का एक लंबा और संवेदनशील इतिहास रहा है, जिससे विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन होते हैं, खासकर भलेसा और थथरी जैसे पहाड़ी इलाकों में। ये अचानक और तीव्र बारिश अक्सर स्थानीय बुनियादी ढांचे को बहा ले जाती है, घरों को नुकसान पहुंचाती है और प्रमुख परिवहन मार्गों को बाधित करती है।

जून 2026 में, भारी बारिश के कारण थथरी के पास बंदेखरा नाले में स्थानीय स्तर पर बादल फट गया, जिससे मलबा बह गया। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इस घटना के कारण यातायात अवरुद्ध हो गया और अधिकारियों को स्थानीय मौसम चेतावनी जारी करनी पड़ी।

जुलाई 2017 में, सबसे विनाशकारी बादल फटने की घटनाओं में से एक ने थथरी शहर को आधी रात में प्रभावित किया। अचानक आई बाढ़ ने विशाल क्षेत्रों को जलमग्न कर दिया, कई घरों और दुकानों को बहा दिया और कई निवासियों को फंसा लिया, जिसके परिणामस्वरूप छह लोगों की मौत हो गई।

--आईएएनएस

एमएस/