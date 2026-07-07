जम्मू-कश्मीर के दौरे पर पहुंचे सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ, एलजी और सीएम से की मुलाकात

श्रीनगर, 7 जुलाई (आईएएनएस)। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर का पहला आधिकारिक दौरा किया। इस दौरान उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात कर केंद्र शासित प्रदेश की मौजूदा सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की।

Read More

अधिकारियों के अनुसार, जनरल धीरज सेठ ने लोक भवन में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की। बैठक में दोनों ने क्षेत्र की मौजूदा सुरक्षा स्थिति पर विस्तार से चर्चा की।

सेना प्रमुख के साथ चिनार कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग (जीओसी) लेफ्टिनेंट जनरल बलबीर सिंह भी मौजूद थे।

भारतीय सेना की कमान संभालने के बाद जनरल धीरज सेठ का यह जम्मू-कश्मीर का पहला आधिकारिक दौरा है। दौरे के शुरुआती चरण में उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भी मुलाकात की।

इस उच्चस्तरीय बैठक में केंद्र शासित प्रदेश की मौजूदा सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की गई। सेना प्रमुख के साथ श्रीनगर स्थित चिनार कोर (15 कोर) के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल बलबीर सिंह और घाटी में सुरक्षा संचालन की निगरानी कर रहे कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।

राजनीतिक नेतृत्व से मुलाकात के बाद जनरल सेठ नियंत्रण रेखा (एलओसी) और आतंकवाद-रोधी अभियानों वाले अग्रिम क्षेत्रों का दौरा करेंगे। यह दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसके जरिए नए सेना प्रमुख सीमा सुरक्षा रणनीतियों और आतंकवाद-रोधी तंत्र का सीधे आकलन करेंगे। साथ ही वे अपने नए परिचालन सिद्धांत 'विजय' के तहत चल रहे अभियानों की भी समीक्षा करेंगे।

जनरल धीरज सेठ भारतीय सेना में चार सितारा जनरल हैं, जो सेना का सर्वोच्च सक्रिय सैन्य पद है। वह भारतीय सेना के वर्तमान और 31वें सेना प्रमुख हैं। इससे पहले वह भारतीय सेना के 49वें उप सेना प्रमुख (वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ) रह चुके हैं।

उन्होंने इससे पहले दक्षिणी कमान और दक्षिण-पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग और 21 कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में भी सेवाएं दी हैं। वह आर्मर्ड कोर रेजिमेंट के कर्नल भी हैं।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी