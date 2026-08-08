जम्मू-कश्मीर की खुफिया शाखा ने आतंकवाद के महिमामंडन के आरोप में घाटी में कई स्थानों पर की छापेमारी

श्रीनगर, 8 अगस्त (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर पुलिस की काउंटर-इंटेलिजेंस कश्मीर (सीआईके) शाखा ने शनिवार को आतंकवाद के ऑनलाइन महिमामंडन के संबंध में पहले से दर्ज एफआईआर के सिलसिले में घाटी में कई स्थानों पर छापेमारी की।

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अधिकारियों ने बताया कि शनिवार सुबह कश्मीर के सीआईके ने आतंकवाद के ऑनलाइन महिमामंडन और आतंकवादी संगठनों में व्यक्तियों की भर्ती से जुड़े एक आतंकी मामले के सिलसिले में कश्मीर घाटी में कई स्थानों पर छापेमारी की।

अधिकारियों ने बताया कि बारामूला, शोपियां, अनंतनाग, कुपवारा, बांदीपोरा और अन्य जिलों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।

छापेमारी पुलिस स्टेशन सीआईके श्रीनगर में भारतीय दंड संहिता की धारा 505 और 153-ए तथा गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 13 और 18 के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 03/2023 से संबंधित है।

अधिकारियों ने कहा, "यह मामला आतंकवाद का महिमामंडन करने और व्यक्तियों को आतंकवादी संगठनों में शामिल होने के लिए प्रभावित करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफार्मों के दुरुपयोग से संबंधित है।"

सीआईके जम्मू-कश्मीर पुलिस के आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) की एक विशेष शाखा है जो कश्मीर घाटी के भीतर आतंकी नेटवर्क, आतंकी वित्तपोषण और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों का पता लगाने, जांच करने और उन्हें खत्म करने पर केंद्रित है।

सीआईके के मुख्य कार्य गुप्त भर्ती मॉड्यूल, सफेदपोश आतंकी गतिविधियों और सीमा पार हैंडलर नेटवर्क का पर्दाफाश करने पर केंद्रित हैं।

सीआईके के कर्तव्यों में तकनीकी हस्ताक्षरों को रोकना, एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स के दुरुपयोग पर रोक लगाना और आतंकी वित्तपोषण से जुड़े साइबर-धोखाधड़ी नेटवर्क को निशाना बनाना भी शामिल है।

सीआईके की छापेमारी अदालत के उन वारंटों द्वारा समर्थित है जिनमें आपत्तिजनक डिजिटल साक्ष्य और संचार हार्डवेयर को जब्त करने का अधिकार है।

जम्मू-कश्मीर पुलिस की प्रमुख खुफिया शाखा, आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) के एक हिस्से के रूप में, जिसे केंद्र शासित प्रदेश की सुरक्षा की रक्षा का जिम्मा सौंपा गया है, सीआईसी विभाग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

सीआईडी के कर्तव्यों में नीतिगत निर्णयों का समर्थन करने, कानून प्रवर्तन को मजबूत करने और प्रभावी शासन सुनिश्चित करने के लिए खुफिया जानकारी एकत्र करना, उसका विश्लेषण करना और साझा करना शामिल है। अतिरिक्त महानिदेशक रैंक के एक अधिकारी के नेतृत्व में, सीआईडी जम्मू और कश्मीर भर में अपनी विशेष शाखा (एसबी) और प्रतिखुफिया (सीआई) इकाइयों के माध्यम से कार्य करती है।

--आईएएनएस

एसएके