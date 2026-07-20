जम्मू-कश्मीर के डोडा में बस पर पत्थर गिरने से दो लोगों की मौत, कई घायल

जम्मू, 20 जुलाई (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में सोमवार को पहाड़ से पत्थर गिरने से हादसा हो गया। इन पत्थरों की चपेट में एक यात्री बस आ गई। इस हादसे में कम से कम दो लोगों की मौत हो गई।

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अधिकारियों ने बताया कि डोडा जिले के रग्गी नाला में पहाड़ी से गिरे भारी पत्थरों की चपेट में एक यात्री बस और कई अन्य वाहन आ गए।

पत्थरों और मलबे के अचानक खिसकने से हाईवे पर चल रहे वाहन इसकी चपेट में आ गए, जिससे जान-माल का नुकसान हुआ। बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पतालों में पहुंचाया।

अधिकारियों ने कहा कि इस घटना के बाद, इलाके में मडस्लाइड और लगातार गिरते पत्थरों के कारण हाईवे पर ट्रैफिक रोक दिया गया है। बहाली और सफाई का काम चल रहा है, लेकिन मौजूदा मौसम को देखते हुए इसमें काफी समय लग सकता है।

यात्रियों को सलाह दी गई है कि जब तक मौसम ठीक न हो जाए और सड़क को ट्रैफिक के लिए सुरक्षित घोषित न कर दिया जाए, तब तक इस रास्ते पर अनावश्यक यात्रा न करें।

डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ, रियासी, रामबन और उधमपुर जैसे पहाड़ी जिलों में अक्सर लैंडस्लाइड, मडस्लाइड, पत्थरों के गिरने, सड़क का हिस्सा धंसने और ड्राइवरों द्वारा ओवरलोडिंग व तेज गति से गाड़ी चलाने के कारण खतरनाक सड़क हादसे होते रहते हैं।

ट्रैफिक विभाग ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को रोकने और उन पर कार्रवाई करने के लिए विशेष टीमें तैनात की हैं, जबकि स्थानीय प्रशासन ट्रांसपोर्टरों को खराब मौसम के दौरान जोखिम वाले इलाकों में यात्रा न करने के लिए नियमित रूप से सलाह जारी करता है।

यह पहाड़ी इलाका है। यहाँ सड़कें बहुत तीखी और घुमावदार हैं। कई जगहों पर मोड़ इतने तेज़ हैं कि आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता। साथ ही भारी बारिश भी होती रहती है। इन सब कारणों से इस क्षेत्र की सड़कों पर बड़े और जानलेवा हादसे होने का खतरा हमेशा बहुत ज्यादा रहता है।

जनवरी में, भद्रवाह-चंबा अंतर-राज्यीय सड़क पर खन्नी टॉप के पास सेना का एक बुलेटप्रूफ ट्रक सड़क से फिसलकर 200 फुट गहरी खाई में गिर गया, जिसमें 10 सैनिक मारे गए और 11 अन्य घायल हो गए थे।

जून में खेलानी टनल के पास पक्की हट्टी में मच्छैल यात्रा के तीन तीर्थयात्रियों की मौत हो गई और दो गंभीर रूप से घायल हो गए, जब उनकी कार सड़क से फिसलकर गहरी खाई में गिर गई थी।

जुलाई 2025 में डोडा-बाराथ सड़क पर पोंडा के पास एक ओवरलोडेड टेम्पो ट्रैवलर पहाड़ी सड़क से उतरकर गहरी खाई में गिर गया, जिसमें सात यात्रियों की मौत हो गई और 15 घायल हो गए।

यह हालिया घटनाएं इस क्षेत्र में लैंडस्लाइड से जुड़ी दुखद घटनाओं के इतिहास में और इजाफा करती हैं। जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर हुई पिछली घटनाओं में भी कई लोगों की जान गई है, जिनमें रामबन जिले में शेरबीबी के पास गिरे पत्थरों की चपेट में आकर एक ट्रक के खाई में गिरने से चार लोगों की मौत शामिल है।

--आईएएनएस

डीकेएम/पीएम