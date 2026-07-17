श्रीनगर, 17 जुलाई (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले में शुक्रवार को एक सड़क हादसे में स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (एसओजी) के एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया।

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पुलिस ने बताया कि यह हादसा मध्य कश्मीर के बडगाम जिले के चाडूरा इलाके में बेली ब्रिज पर हुआ।

पुलिस के मुताबिक, एसओजी के दोनों जवान एक सरकारी गाड़ी में जा रहे थे, तभी गाड़ी बेली ब्रिज के स्टील गर्डर से टकरा गई, जिससे दोनों घायल हो गए।

उन्होंने बताया कि घायल जवानों को तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने एक को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे का इलाज चल रहा है।

मृतक की पहचान हंजूरा निवासी तारिक अहमद और घायल की पहचान रियाज अहमद के तौर पर हुई है। पुलिस ने घटना का संज्ञान लिया है और जांच शुरू कर दी है।

स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (एसओजी) जम्मू-कश्मीर पुलिस (जेकेपी) की एक टैक्टिकल यूनिट है, जो उग्रवाद-विरोधी और आतंकवाद-विरोधी अभियानों में माहिर है और मुश्किल इलाकों में काम करती है।

इस यूनिट के मिशन में मुख्य रूप से अनियमित सैन्य बलों का मुकाबला, हथियारबंद और खतरनाक अपराधियों को पकड़ना, आतंकवाद-विरोधी और बंधक बचाव संकट प्रबंधन, उग्रवाद-विरोधी अभियान, गुप्त ऑपरेशन, वीआईपी सुरक्षा, हाई-रिस्क टैक्टिकल कानून प्रवर्तन स्थितियां, मुश्किल इलाकों में काम करना, उच्च-स्तरीय बैठक स्थलों की सुरक्षा, जम्मू-कश्मीर में हमले या आतंकवाद के खतरे वाले इलाकों में सुरक्षा प्रदान करना, मुश्किल और खतरनाक इलाकों में विशेष टोह लेना, भीड़ और दंगा नियंत्रण में मदद करना और विशेष ऑपरेशन शामिल हैं।

इस यूनिट में लगभग 4000 से ज्‍यादा जवान हैं। इसे मुश्किल और अहम स्थितियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित और सुसज्जित किया गया है, और इसके जवानों को जम्मू-कश्मीर पुलिस के 1,00,000 से ज्‍यादा जवानों में से चुना जाता है।

जम्मू-कश्मीर पुलिस आतंकवाद-विरोधी गतिविधियों के मोर्चे पर बहुत सक्षम रही है। एसओजी के सदस्य आतंकवादी समूहों और स्थानीय अलगाववादियों, दोनों के ही मुख्य निशाने पर रहते हैं। अपनी शुरुआत के बाद से ही इस यूनिट ने जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को दबाने में अहम भूमिका निभाई है।

--आईएएनएस

एएसएच/पीएम