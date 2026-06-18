जम्मू-कश्मीर: एलजी मनोज सिन्हा ने आतंकी कनेक्शन के कारण एक कर्मचारी को नौकरी से निकाला

श्रीनगर, 18 जून (आईएएनएस)। एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि जम्मू-कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कथित तौर पर आतंकी कनेक्शन होने के कारण एक सरकारी कर्मचारी की सेवा समाप्त कर दी है।

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अधिकारियों ने बताया कि जम्मू-कश्मीर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट (पीडीडी) में इंस्पेक्टर के तौर पर काम करने वाले सरकारी कर्मचारी मोहम्मद शफी को आतंकवादियों से कथित संबंध होने के कारण नौकरी से निकाल दिया गया है।

अधिकारियों ने कहा, "एलजी मनोज सिन्हा ने पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात मोहम्मद शफी को तत्काल प्रभाव से नौकरी से हटाने का आदेश दिया।"

एलजी प्रशासन ने अब तक लगभग 90 ऐसे सरकारी कर्मचारियों की सेवाएं खत्म की हैं, जिनके आतंकवादी समूहों से संबंध पाए गए थे।

अधिकारियों ने बताया कि बिजबेहरा के अरवानी गांव के रहने वाले 51 वर्षीय शफी का नाम 2017 और 2018 के बीच बिजबेहरा पुलिस स्टेशन में रणबीर दंड संहिता और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज तीन एफआईआर में शामिल था।

वह इस साल नौकरी से हटाए जाने वाले नौवें सरकारी कर्मचारी हैं।

जहां एलजी प्रशासन ने जनवरी में पांच सरकारी कर्मचारियों की सेवाएं खत्म की थीं, वहीं मार्च में तीन और कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया गया।

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने 2019 से अब तक कथित आतंकी संबंधों और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के लिए 91 सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से हटाया है।

ये बर्खास्तगी संविधान के अनुच्छेद 311(2)(सी) के तहत की गई है, जो एलजी के प्रशासन को राज्य की सुरक्षा के हित में औपचारिक विभागीय जांच के बिना कार्रवाई करने की अनुमति देता है।

गुरुवार को, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के एक इंस्पेक्टर को उग्रवादी गतिविधियों से कथित संबंध होने के कारण नौकरी से हटा दिया गया।

जनवरी और अप्रैल में, कई कर्मचारियों, जिनमें एक स्कूल शिक्षक, एक प्रयोगशाला तकनीशियन और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी शामिल थे, को लश्कर-ए-तैयबा और हिज्बुल मुजाहिदीन जैसे प्रतिबंधित संगठनों के साथ कथित तौर पर संपर्क बनाए रखने के लिए नौकरी से हटा दिया गया था।

सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां ​​कर्मचारियों की कथित संलिप्तता का विवरण देते हुए डोजियर तैयार करती हैं, जिसमें विद्रोहियों को लॉजिस्टिकल और वित्तीय सहायता प्रदान करने जैसी गतिविधियां शामिल होती हैं।

अनुच्छेद 311(2)(सी) के तहत, एलजी प्रशासन राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर नियमित विभागीय जांच किए बिना सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से हटा सकता है।

अधिकारियों ने कहा कि 2019 से अपनाई गई नीति का उद्देश्य उन सरकारी कर्मचारियों की पहचान करना और उन्हें हटाना है जो कथित तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियों में शामिल हैं।

--आईएएनएस

एससीएच/डीकेपी