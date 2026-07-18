जम्मू-कश्मीर: डंपर से टकराई अमरनाथ तीर्थयात्रियों की गाड़ी, छह श्रद्धालु घायल

जम्मू, 18 जुलाई (आईएएनएस)। जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर शनिवार को हुए एक सड़क हादसे में श्री अमरनाथ यात्रा के छह श्रद्धालु घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि इस दुर्घटना में किसी की मौत नहीं हुई।

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सड़क हादसे को लेकर केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट में कहा, "ऊधमपुर, अभी-अभी छह लोगों की रिपोर्ट मिली है, जिनमें पांच अमरनाथ यात्री शामिल हैं, जब उनकी गाड़ी आज सुबह जखनी के पास एक डंपर ट्रक से टकरा गई। यह गाड़ी 3,600 से ज्यादा यात्रियों को ले जा रहे काफिले का हिस्सा थी, जो सालाना अमरनाथ यात्रा करने और पवित्र गुफा मंदिर में पूजा करने के लिए जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से कश्मीर के लिए निकले थे।"

केंद्रीय मंत्री ने लिखा, ""इस हादसे में किसी की जान नहीं गई है। सभी घायलों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। मेरा कार्यालय लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है।"

जम्मू-कश्मीर में आज सुबह ड्राइवर समेत छह लोग घायल हो गए, जब गाड़ी एक खड़े डंपर ट्रक से टकरा गई। यह हादसा जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे पर उधमपुर जिले में जखनी के पास हुआ। घायल पांच यात्री उत्तर प्रदेश के हैं और ड्राइवर गांदरबल जिले का है। सभी को उधमपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) ले जाया गया।

जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लोकल अधिकारियों से बात की और उन्हें निर्देश दिया कि तीर्थयात्रियों को सबसे अच्छी मेडिकल केयर मिले। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी कन्फर्म किया कि हर मुमकिन मदद दी जा रही है।

इस वर्ष 3 जुलाई को श्री अमरनाथ यात्रा 2026 की शुरुआत हुई थी। तब से अब तक 3.50 लाख से ज्यादा यात्री पवित्र गुफा मंदिर के अंदर दर्शन कर चुके हैं। 57 दिन चलने वाली श्री अमरनाथ यात्रा 28 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा और रक्षा बंधन त्योहारों के साथ खत्म होगी।

--आईएएनएस

एसडी/वीसी