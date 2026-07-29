जम्मू-कश्मीर : भारी बारिश के बाद हालात की समीक्षा में जुटे उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी, अधिकारियों संग की बैठक

जम्मू, 29 जुलाई (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने हाल ही में हुई भारी बारिश के बाद उत्पन्न स्थिति का जायजा लेने के लिए सुंदरबनी में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस संबंध में उप-मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से यह जानकारी साझा की गई।

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आधिकारिक पोस्ट के अनुसार, उपमुख्यमंत्री ने सुंदरबनी स्थित लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के गेस्ट हाउस में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर बारिश से प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में राहत एवं बचाव कार्यों, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, जल निकासी व्यवस्था और आम लोगों को हो रही समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों में तेजी लाने और आवश्यक सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

इसके अलावा, गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों में भी भाग लिया। कार्यालय की ओर से साझा की गई एक अन्य पोस्ट में बताया गया कि उन्हें श्रीश्री 108 श्री मुकंद चेतन बाल ब्रह्मचर्य जी से भेंट कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने का सौभाग्य मिला। इस अवसर पर उन्होंने समाज में आध्यात्मिक मूल्यों और गुरु-शिष्य परंपरा के महत्व को भी रेखांकित किया।

एक अन्य पोस्ट के अनुसार, उपमुख्यमंत्री ने नौशेरा स्थित ठाकुरद्वारा मंदिर में आयोजित गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम में भी भाग लिया। यहां उन्होंने महामंडलेश्वर श्रीश्री 1008 संतोषदास मोनी जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया और प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि तथा शांति की कामना की।

जनसंपर्क कार्यक्रमों के तहत उपमुख्यमंत्री नौशेरा के चौकी हंदन गांव भी पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय निवासियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। ग्रामीणों ने क्षेत्र की विभिन्न नागरिक सुविधाओं और विकास कार्यों से जुड़े मुद्दे उनके समक्ष रखे। उपमुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने और जनहित से जुड़े मामलों में प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

--आईएएनएस

एससीएच/पीएम