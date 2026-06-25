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जम्मू-कश्मीर: अमरनाथ यात्रा-2026 से पहले पुलिस ने आरएस पुरा में तलाशी अभियान चलाया

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 25, 2026, 12:04 PM
जम्मू-कश्मीर: अमरनाथ यात्रा-2026 से पहले पुलिस ने आरएस पुरा में तलाशी अभियान चलाया

जम्मू, 25 जून (आईएएनएस)। श्री अमरनाथ जी यात्रा (संजय-2026) से पहले जम्मू-कश्मीर पुलिस अलर्ट मोड में है। इस क्रम में जम्मू जिले में पुलिस ने गुरुवार को आरएस पुरा इलाके में कुख्यात गैंगस्टरों और ड्रग तस्करों के घरों में घेराबंदी और तलाशी अभियान (सीएएसओ) चलाया।

पुलिस ने बताया कि शांति बनाए रखने, सुरक्षा मजबूत करने और असामाजिक गतिविधियों को रोकने के निरंतर प्रयासों के तहत, जम्मू पुलिस ने 24 जून, 2026 को शाम 5 बजे से 7:30 बजे के बीच आरएस पुरा पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले संवेदनशील इलाकों में सीएएसओ चलाया।

यह अभियान आरएस पुरा पुलिस स्टेशन, बीएसएफ की 165वीं बटालियन और सीआईएसएफ की 262वीं बटालियन के जवानों द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया। चकरोई क्षेत्र में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया। जहां तलाशी अभियान चलाया गया, उनमें आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों के आवास, जोरा फार्म गांव के घर, गांव में एक परित्यक्त ढांचा और पास के नाले का इलाका शामिल थे। इसी तरह के अभियान बासपुर बंगला क्षेत्र में भी चलाए गए।

सभी चिन्हित स्थानों की तलाशी परिवार के सदस्यों और निवासियों की उपस्थिति में, कानूनी प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करते हुए पूरी तरह से ली गई। कोई संदिग्ध व्यक्ति, प्रतिबंधित पदार्थ, आपत्तिजनक सामग्री या कोई भी अनुचित वस्तु नहीं मिली। अभियान शांतिपूर्ण रहा और बिना किसी घटना के संपन्न हुआ।

तलाशी के बाद, परिवार के सदस्यों और घरों के निवासियों से क्षति रहित प्रमाण पत्र प्राप्त किए गए। पुलिस ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और जनता का विश्वास बढ़ाने के लिए ऐसे अभियान नियमित रूप से जारी रहेंगे।

आगामी संजय-2026 की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अनंतनाग जिले की पुलिस ने अधिकतम सतर्कता बरतते हुए 'प्रोजेक्ट हॉक आई' नामक एक विशेष, समन्वित और प्रौद्योगिकी-आधारित सुरक्षा व्यवस्था लागू की है।

इस परियोजना में ड्रोन, सीसीटीवी कैमरे, निगरानी उपकरण और विशेष रूप से प्रशिक्षित कमांडो शामिल हैं, जो यात्रा मार्ग की निगरानी प्रमुख चौकियों से करते हैं।

--आईएएनएस

एमएस/