जम्मू-कश्मीर: अखनूर सेक्टर में गलती से चली गोली से सैनिक की मौत

जम्मू, 3 अगस्त (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के जम्मू जिले से दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां अखनूर सेक्टर में सर्विस राइफल से गोली चलने के कारण एक सैनिक की मौत हो गई।

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एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना रविवार को खौर के फॉरवर्ड जोगवान इलाके में ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान हुई।

अधिकारी ने कहा कि शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि सैनिक के हथियार से गलती से गोली चल गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत मेडिकल मदद दी गई, लेकिन उसकी मौत हो गई।

अधिकारियों ने बताया कि सैनिक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अखनूर के मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया गया और कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव उसके परिवार वालों को सौंप दिया जाएगा।

सैन्य कर्मियों की आकस्मिक मौतों के मामलों में यह ताजा घटना है।

9 जून को उरी सेक्टर के एक कैंप में रूटीन इक्विपमेंट हैंडओवर के दौरान ग्रेनेड के गलती से फटने से सेना के दो जवान मारे गए थे।

11 अप्रैल को डोडा जिले के भद्रवाह में सरना कैंप में एक सैनिक हथियार का चैंबर खाली करते समय गलती से गोली चलने से गंभीर रूप से घायल हो गया था।

हथियारों से जुड़े जानलेवा हादसों के अलावा, जम्मू-कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल (एलओसी) पर लैंडमाइन फटने से भी लोगों की जान गई है या वे घायल हुए हैं। इनमें उरी सेक्टर और पुंछ की हालिया घटनाएं भी शामिल हैं। घुसपैठ रोकने के लिए सेना इन डिफेंसिव लैंडमाइन को लगाती है।

29 जुलाई को, 8 राष्ट्रीय राइफल्स के दो सैनिकों (अर्जुन जाधव और विक्रम बालकृष्ण) की कमलकोट के पास एक अचानक हुए धमाके में मौत हो गई, और पेट्रोलिंग के दौरान हुई अलग-अलग घटनाओं में अन्य जवान घायल हो गए।

पुंछ और राजौरी में कृष्णा घाटी जैसे सेक्टरों में पेट्रोलिंग करने वाली टीमों को तब नुकसान उठाना पड़ा जब जवान अनजाने में लैंडमाइन पर चढ़ गए या भारी बारिश, पानी के बहाव या भूस्खलन के कारण बिना निशान वाली जगहों पर खिसककर आई माइंस की चपेट में आ गए।

खुली और संवेदनशील सीमा पर भारी मात्रा में डिफेंसिव माइनिंग घुसपैठ रोकने के लिए एक अहम रुकावट का काम करती है, लेकिन साथ ही इलाके पर नजर रखने के लिए की जाने वाली रेगुलर पेट्रोलिंग के दौरान अचानक हादसे का खतरा भी बना रहता है।

ऐसे सभी बुरे हादसों में, घायल सैनिकों को तुरंत पास के मिलिट्री फील्ड या बेस हॉस्पिटल ले जाया जाता है, हालांकि कई गंभीर चोटों के कारण दम तोड़ देते हैं।

लोकल पुलिस और मिलिट्री अधिकारी रेगुलर तौर पर हथियारों के हर गलती से हुए फायर के पीछे के सही हालात की जांच करने के लिए जांच और फॉर्मल जांच शुरू करते हैं।

--आईएएनएस

एमएस/